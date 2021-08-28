الموانئ الجنوبية باقتصادية قناة السويس تستقبل 17 سفينة وتتداول 18 ألف حاوية خلال أسبوع

حيث استقبل ميناء الأدبية عدد 7 سفن بضائع بإجمالي 1030 حاوية وبلغ إجمالي حركة تداول البضائع الواردة 42619 والصادرة 31045 طنا

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بياناً عن الحركة الملاحية لموانئ المنطقة الجنوبية للأسبوع الماضي، والذي شهد حركة تداول ملحوظة بميناءي السخنة والأدبية، حيث استقبل ميناء الأدبية عدد 7 سفن بضائع بإجمالي 1030 حاوية وبلغ إجمالي حركة تداول البضائع الواردة 42619 والصادرة 31045 طنا.

كما شهد ميناء العين السخنة عن نفس الفترة استقبال 10 سفن بضائع ، حيث سجل الميناء دخول عدد 3 سفن صب سائل و1 سفينة صب جاف و6 سفن حاويات بإجمالي حمولات 534260 طنا وإجمالي عدد 17393 حاوية.

والجدير بالذكر أنه يتم التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ التابعة لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.