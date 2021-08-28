نقل وملاحة

الموانئ الجنوبية باقتصادية قناة السويس تستقبل 17 سفينة وتتداول 18 ألف حاوية خلال أسبوع

حيث استقبل ميناء الأدبية عدد 7 سفن بضائع بإجمالي 1030 حاوية وبلغ إجمالي حركة تداول البضائع الواردة 42619 والصادرة 31045 طنا
نادية سلام 4:11 م, السبت, 28 أغسطس 21 4:11 م, السبت, 28 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بياناً عن الحركة الملاحية لموانئ المنطقة الجنوبية للأسبوع الماضي، والذي شهد حركة تداول ملحوظة بميناءي السخنة والأدبية، حيث استقبل ميناء الأدبية عدد 7 سفن بضائع بإجمالي 1030 حاوية وبلغ إجمالي حركة تداول البضائع الواردة 42619 والصادرة 31045 طنا.

كما شهد ميناء العين السخنة عن نفس الفترة استقبال 10 سفن بضائع ، حيث سجل الميناء دخول عدد 3 سفن صب سائل و1 سفينة صب جاف و6 سفن حاويات بإجمالي حمولات 534260 طنا وإجمالي عدد 17393 حاوية.

اقرأ أيضا  «المصرية للتوريدات» تتوقع إرتفاع إيراداتها بنسبة 150%

والجدير بالذكر أنه يتم التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ التابعة لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم نادية سلام

محررة صحفية بجريدة المال ،قسم النقل والاستثمار ، حاصلة علي ماجيستير النقل الدولي واللوجيستيات بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

ملف الكاتب نادية سلام

اقرأ أيضاً

وزير الطيران يقوم بجولة مفاجئة لمطار القاهرة

دعاء محمود 4:14 م, السبت, 28 أغسطس 21

تفاصيل جولة وزير النقل في ورش العباسية

مدحت إسماعيل 3:44 م, السبت, 28 أغسطس 21

قناة السويس تشهد عبور «EVER ACE» أكبر سفينة حاويات فى العالم

نادية سلام 2:58 م, السبت, 28 أغسطس 21

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم السبت 28-8-2021

مدحت إسماعيل 12:00 ص, السبت, 28 أغسطس 21

موانئ بورسعيد تستقبل 22 سفينة اليوم

أماني العزازي 2:28 م, الجمعة, 27 أغسطس 21

«الجمارك»: دورات تدريبية جديدة للمستوردين على نظام التسجيل المسبق للشحنات

السيد فؤاد 12:59 ص, الجمعة, 27 أغسطس 21