تشير البيانات المالية لشركة الموانئ الإسرائيلية إلى أن إجمالي إيرادات الشركة بلغ 213 مليون شيكل ، بانخفاض طفيف بحوالي 2٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

أنهت شركة الموانئ الإسرائيلية، التي تعمل كمنظم للموانئ البحرية الربع الأول من العام الحالي 2020 بتراجع 23٪ في صافي الربح إلى 127 مليون شيكل، وفقاً لتقارير الشركة، مقارنة مع صافي ربح قدره 165 مليون شيكل في الربع المقابل في أوائل العام الماضي 2019، بحسب موقع جلوبس الإسرائيلي.

وتشير البيانات المالية لشركة الموانئ الإسرائيلية إلى أن إجمالي إيرادات الشركة بلغ 213 مليون شيكل، بانخفاض طفيف بحوالي 2٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وخلال هذا الربع، قامت الشركة بتأسيس شركتين تابعتين لها، ويمكن للشركات الفرعية الجديدة تقديم الخدمات لكل منطقة بشكل منفصل.

كما أفادت الموانئ الإسرائيلية التي يديرها شلومو بريمان، أنه “في عام 2019 ، أكملت الشركة الإجراءات اللازمة لإنشاء صندوق التقاعد المركزي” لموظفي الشركة.

وبعد إنشاء الصندوق، تم تحويل الأموال التي تم الاحتفاظ بها في حسابات مخصصة باسم الشركة في الصندوق لصالح الموظفين والمتقاعدين الذين كانوا خاضعين لترتيب معاشات الميزانية إلى الصندوق خلال يناير 2020.

وتمتعت الشركة بإيرادات تمويلية، ولكنها شهدت انخفاضًا بنسبة 46٪ في دخل التمويل.

وفيما يتعلق بأزمة كورونا، أبلغت الشركة عن أضرار قليلة، في عمليات الشركة والموانئ البحرية المسئولة عنها.