الموانئ الأوكرانية توقف عملياتها بعد القصف الروسي

أعلنت الحكومة الأوكرانية اليوم وقف عمل السفن بموانيها بعد أعمال القصف للقوات الروسية، والتي من المفهوم أنها تضمنت منع الوصول إلى بحر آزوف، وذلك وفقا لشركة النقل البحري Dryad Global، والمتخصصة في أبحاث النقل البحري.

وبموجب تعليمات الحكومة الأوكرانية، فقد تم تعليق جميع العمليات التجارية في الموانئ البحرية الأوكرانية بأمر من الجيش الأوكراني.

ونصت التعليمات على أنه يجب على أي سفينة موجودة حاليًا داخل الموانئ الأوكرانية أن تسعى إلى المغادرة فورًا إذا اعتُبرت آمنة للقيام بذلك، ويجب أن تضمن السفن أنها تبث على نظام AIS وأن تذكر بوضوح نواياها عبر VHF يجب أن تمتثل أي سفن تعترض عليها السفن العسكرية الروسية تمامًا للتعليمات.

ونصحت شركة Dryad Global جميع المشغلين التجاريين بتجنب أي عبور أو عملية داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لأوكرانيا أو روسيا داخل البحر الأسود، بينما تظل العمليات التجارية داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لتركيا وبلغاريا ورومانيا غير متأثرة في وقت كتابة هذا التقرير، مؤكدة أنه لا تزال هناك درجة عالية من عدم اليقين فيما يتعلق بحرية الملاحة في جميع أنحاء البحر الأسود الأوسع.

على هذا النحو فإن الخطر الأساسي لجميع السفن والعمليات التجارية التي تعمل خارج منطقة الخطر الرئيسية لا يزال يتمثل في عدم اليقين التجاري بدلاً من المخاطر على سلامة الطاقم.

وأشارت شركة الأمن البحري إلى أنه “يتم تذكير السفن والمشغلين التجاريين بتجنب جميع العمليات والعبور داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لروسيا وأوكرانيا في هذا الوقت، ولا ينبغي بذل أي محاولة للوصول إلى بحر آزوف”.

وأكدت أنه لا يعتقد أن روسيا لديها أي نية لاستهداف أي سفن أجنبية أو مدنية من خلال العمل العسكري، في الوقت الذي يجري فيه غزو الأراضي الأوكرانية، فمن غير المرجح أن يؤدي ذلك إلى تبادل حركي بين القوات داخل المجال البحري.

وحسب بيانات قطاع النقل البحري، فان فبراير الجاري شهد أعلى معدلات للسلع الاستراتيجية من القمح والذرة الأوكراني، حيث تعد أكبر مصدر للحبوب للسوق المصرية.

وحسب آخر جدول إبحار السفن فمن المتوقع وصول سفينة بحمولة 6.2 ألف طن من القمح لشركة جرين وايت للاستيراد والتصدير، والمتوقع وصولها إلى ميناء الإسكندرية 27 فبراير الجاري، كما تم وصول سفينة اليوم من أوكرانيا أيضا بحمولة 7.4 ألف طن لميناء الإسكندرية تابعة لشركة مطاحن المناهري للحبوب.

كما استقبلت ميناء الإسكندرية في 21 فبراير الجاري سفينة بحمولة 31 ألف طن من الذرة لصالح شركة لويس درايفوس لميناء دمياط، كما استقبلت ميناء الدخيلة سفينة بحمولة 27 ألف طن من أوكرانيا لصالح شركة الإسكندرية للإستيراد والتصدير، فيما استقبلت ميناء دمياط أيضا سفينة بحمولة 59 ألف طن من الذرة لشركة فيوتشر جرينز يوم 18 فبراير الجاري.

وفي 17 فبراير الجاري استقبلت ميناء دمياط سفينة ذرة بحمولة 27 ألف طن لصالح شركة كومبلكس للتجارة.