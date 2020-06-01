الموالح في المقدمة.. 3.5 مليون طن حجم صادرات مصر الزراعية خلال 5 أشهر

أكد تقرير صادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة أن صادرات مصر الزراعية منذ بداية العام وحتى أمس وصلت إلى 3.5 مليون طن.

وأوضح التقرير الذي اطلعت عليه ”المال” أن صادرات الموالح منذ يناير 2020 وحتى الآن سجلت نحو 1.4 مليون طن لكل دول العالم، إضافة إلى أكثر من 520 آلف طن بطاطس، و220 ألف طن بصل، و20 ألف طن فراولة.

وبلغ إجمالي الصادرات منذ بداية العام نحو 3.5 مليون طن صادرات زراعية لدول العالم، حيث لم تتوقف مصر عن التصدير رغم أزمة كورونا.

وأشار التقرير إلى أن حصة الدول العربية والخليجية من إجمالي تلك الصادرات الزراعية نحو 40%، موضحًا أن أبرز المنتجات التي يتم تصديرها لدول الخليج هي الموالح والعنب والفراولة والبطاطس والبصل.

وأكد التقرير أن الدول العالمية الكبرى تستورد منتجات زراعية من مصر، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وروسيا ونيوزيلندا وأستراليا وغيرها.

وأشار إلى أنه لا توجد دولة افريقية أو عربية تستطيع منافسة مصر في الموالح؛ إذ لا توجد منتجات فى جودة المنتجات المصرية، فمصر الأولى عالمياً في تصدير الموالح، وأنه لا يمكن أن تتمتع مصر بهذه المكانة العالمية دون أسباب أو معايير جودة.

وأكد الدكتور ماهر أبو جبل مستثمر زراعي وعضو نقابة الزراعيين أن مصر احتلت المرتبة الثالثة عالميًا بتصدير البصل المجفف خلف الهند والولايات المتحدة الأمريكية طبقًا لمنظمة الأمم المتحدة.

ولفت “أبو جبل” في تصريحات خاصة لـ“المال” إلى أن هناك منتجات مصرية جديدة مثل الثوم والليمون والطماطم وهي تحظي بطلب كبير في إيطاليا واليونان بعد وقف دخول العمالة لهذه الدول.

ولفت إلى أن صادرات الموالح والبطاطس والبصل والعنب هي أهم المنتجات الطازجة التي يتم تصديرها لدول أوروبا والخليج.