الموافقة على 7 مشروعات استثمارية بتكلفة 5 ملايين دولار في الإسماعيلية

نادية سلامأعلن اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، عن الموافقة على إنشاء 7 مشروعات استثمارية بالمنطقة الحرة العامة بتكلفة تبلغ نحو 5 ملايين دولار، منها 5 مشروعات صناعية، ومشروع خدمي وآخر تخزينى، وتشغل هذه المشروعات مساحة إجمالية قدرها 12285 مترا مربعا.وأضاف المحافظ أن هذه المشروعات تشمل مشر



نادية سلام

أعلن اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، عن الموافقة على إنشاء 7 مشروعات استثمارية بالمنطقة الحرة العامة بتكلفة تبلغ نحو 5 ملايين دولار، منها 5 مشروعات صناعية، ومشروع خدمي وآخر تخزينى، وتشغل هذه المشروعات مساحة إجمالية قدرها 12285 مترا مربعا.

وأضاف المحافظ أن هذه المشروعات تشمل مشروعات لتصنيع جميع أنواع الدهانات وإنتاج وتخطيط وتنفيذ محتويات متعددة الوسائط عبر الإنترنيت وتصميم مواقع ويب وإعداد البرمجة وكل ما يتعلق بخدمات تكنولوجيا المعلومات وتصنيع وتجميع القساطر الطبية المعقمة والدعامات القلبية المعقمة وتصنيع وتجميع السرنجات الطبية ذاتية التدمير المعقمة وإنتاج وتجميع وتعبئة جميع المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد وإنتاج وتجميع الكواشف المعملية والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة الطبية وتصنيع الجوارب بكل أنواعها وأشكالها وتخزين وبيع كافة الأجهزة والمعدات البحرية وأجهزة اللاسلكى والملاحة بكافة أنواعها وقطع الغيار اللازمة لها.

جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الإسماعيلية للجلسة رقم 81 لمجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الاستثمارية.

وتم استعراض ومتابعة الموقف التنفيذى لاستكمال أعمال توصيل المرافق والبنية الأساسية لباقى المنطقة لاستيعاب التوسعات المستقبلية وزيادة حجم الاستثمارات المتوقعة بالمنطقة وسبل دفع عجلة العمل بها.

وتفقد طاهر عددا من المشروعات الاستثمارية الجديدة والتى يجرى تنفيذها حاليا ضمن التوسعات الجديدة للمنطقة والتى شملت تفقد منشآت أكبر مصنع جديد لإنتاج الملابس الجاهزة بتكلفة استثمارية 54 مليون دولار، والذى يقام على مساحة 40 فدانا، متوقع أن تصل إلى 54 فدانا وسيوفر نحو 4000 فرصة عمل جديدة، بالإضافة إلى تفقد منشآت عدد من المشروعات الأخرى بالمنطقة.