الموافقة على 34 طلب تخصيص لمستثمرين يرغبون بإقامة مشروعات في وادي النطرون وحوش عيسى

أكدت الدكتورة نهال بلبع – نائب محافظ البحيرة، على أن الدولة المصرية لا تألو جهدًا فى تشجيع الإستثمار الجاد والهادف وتوفير المناخ الإستثماري وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين الجادين، وتذليل ما يعترض مشروعاتهم من معوقات للمساهمة فى دعم وتنمية مصادر الدخل القومي وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، كما قدمت تحية شكر وتقدير واجبة للرئيس عبد الفتاح السيسى – رئيس الجمهورية، على دعمه الكبير والمتواصل للمستثمر المصري ودعم التصنيع المحلي.

مشيرةً إلي إلتزام المحافظة بكافة القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، التي تستهدف دعم الإستثمار والمستثمر الجاد وتقليل الفاتورة الإستيرادية وترشيد إنفاق العملة الصعبة.

كما أكدت نائب محافظ البحيرة أن المناطق الصناعيه بالبحيره على أتم الاستعداد للمساهمه فى أى طلبات تُدعم اخواننا فى غزة.

جاء ذلك خلال رئاستها لإجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور السيد اللواء محمد شوقي بدر – السكرتير العام للمحافظة وأ كامل غطاس – السكرتير العام المساعد وأعضاء مجلس الإدارة ومكتب الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالإسكندرية ومسئولى شركات المرافق العامة وكافة الجهات المعنية.

حيث تم خلال الإجتماع الموافقة على عدد 7 طلبات مقدمة من مستثمري المنطقتين الصناعيتين بحوش عيسى ووادي النطرون لحصولهم على (مهل – تنازلات – إضافة نشاط جديد… وغيرها) لإستكمال مشروعاتهم في العديد من المجالات وإثبات جديتهم.

كما قامت اللجنة بالموافقة على (34) طلب تخصيص لمستثمرين يرغبون في إقامة مشروعات جديدة بالمنطقتين الصناعيتين بوادي النطرون وحوش عيسى تضمنت مشروعات ( كيماوية ،غذائيه ، هندسية ،خدمية ، دوائية)

وكذا تم عرض الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بالمناطق الصناعية الصناعية بحوش عيسى ووادى النطرون، حيث بلغ عدد المشروعات التى تم تخصيص أراضي لإقامة إستثمارات عليها بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون (339) مشروع منهم 101 مشروع منتج و 117 تحت الانشاء ، وبالنسبة للموقف التنفيذي لمشروعات المنطقة الصناعية بحوش عيسى فقد بلغ إجمالي عدد المشروعات التى تم تخصيص أراضي لها لإقامة إستثمارات عليها (89) مشروع منهم 30 مشروع منتج و32 تحت الانشاء.

ووجهت نائب محافظ البحيرة، رؤساء الوحدات المحلية بمركزي حوش عيسي ووادي النطرون بالتواصل المباشر مع المستثمرين واستمرار متابعة طلباتهم واحتياجاتهم وتلبيتها، وشددت على الإنتهاء من كافة المرافق الجاري تنفيذها بالمناطق الصناعية، والإلتزام بالبرنامج الزمني المحدد لها، ومواجهة أى ممارسات من شأنها الإضرار بالبيئة والتشجيع على إقامة المشروعات صديقة البيئة.

وفى نهاية الإجتماع أكدت نائب محافظ البحيرة، على ضرورة التواصل المستمر بالمستثمرين والإستماع لمطالبهم والعمل على تقديم التيسيرات اللازمة للبدء في مشروعاتهم وتذليل ما يعترضهم من معوقات.