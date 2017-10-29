الموافقة على 16 مشروعاً استثمارياً بالقنطرة شرق

بتكلفة 619.7 مليون جنيه دراسة طلب لتصنيع الزجاج بتكلفة 2 مليار جنيه على 50 فداناًنادية صابركشفت هدى عبد العزيز، مدير إدارة الاستثمار بمحافظة الإسماعيلية، عن موافقة الهيئة على طلبات الاستثمار، التى تصل عددها إلى 16 مشروعا استثماريا بمنطقة القنطرة شرق الصناعية، تمهيدا لعرضها على اللجنة التنف

بتكلفة 619.7 مليون جنيه

دراسة طلب لتصنيع الزجاج بتكلفة 2 مليار جنيه على 50 فداناً



نادية صابر

كشفت هدى عبد العزيز، مدير إدارة الاستثمار بمحافظة الإسماعيلية، عن موافقة الهيئة على طلبات الاستثمار، التى تصل عددها إلى 16 مشروعا استثماريا بمنطقة القنطرة شرق الصناعية، تمهيدا لعرضها على اللجنة التنفيذية للمحافظة.

وقالت فى تصريح لـ«المال»، إن رأسمال تلك المشروعات يصل إلى 29.2 مليون جنيه، بتكاليف استثمارية تصل إلى 619.7 مليون جنيه.

وأوضحت أن الـ16 مشروعًا يتضمن أنشطة مختلفة، هى صناعة الملابس الجاهزة، وتدوير حطب القصب لصنع الألواح الخشبية، بجانب إنتاج زيوت طبية، وعطرية، وتدوير مخلفات زجاج، وإنتاج محطات خراسانية، وإنتاج وتجميع لمبات «الليد»، وثلاجات، وحفظ الأسماك، وصناعة الأعلاف، وتعبئة وتجهيز الفوسفات.

وتابعت أنه يجرى دراسة طلبا لأحد المستثمريين المصريين، بإنشاء مصنعًا لإنتاج الزجاج على مساحة 50 فدانًا بالمنطقة، الصناعية بالقنطرة شرق، بتكلفة تقديرية قدرها 2 مليار جنيه، وطاقة إنتاجية 350 طن يوميا، ما يساهم فى تشغيل عمالة من أبناء محافظة الإسماعيلية، 250 عمالة مباشرة، و1000عمالة غير مباشرة.