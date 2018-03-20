الموافقة على 13 مشروعًا استثماريًا بقيمة 100 مليون جنيه بالإسماعيلية

نادية صابرعلمت "المال" من مصادرها، أن اللجنة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية، وافقت على طلبات الاستثمار المقدمة، والتي تصل إلى 13 مشروعًا، بالمنطقة الصناعية الأولى والثانية والقنطرة شرق.وتصل التكلفة الاستثمارية إلى 100 مليون و396 ألف جنيه، وتستهدف تشغيل 1633 عاملًا.وأكدت هدى عبد العزيز، مدير إدا

نادية صابر

علمت “المال” من مصادرها، أن اللجنة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية، وافقت على طلبات الاستثمار المقدمة، والتي تصل إلى 13 مشروعًا، بالمنطقة الصناعية الأولى والثانية والقنطرة شرق.

وتصل التكلفة الاستثمارية إلى 100 مليون و396 ألف جنيه، وتستهدف تشغيل 1633 عاملًا.

وأكدت هدى عبد العزيز، مدير إدارة الاستثمار بمحافظة الإسماعيلية، أن تلك الاستثمارات تضمنت الموافقة على 4 مصانع بمنطقة القنطرة شرق الصناعية، في أنشطة صناعة الملابس الجاهزة “للتصدير”، ومنتجات الأثاث المكتبي، وإنتاج الفحم من نواتج الأشجار.

وقالت إن المصانع التسعة الباقية تقدمت بطلبات لتأجيرها إلى مستثمرين أخرين، لاستعادة نشاطها مرة أخرى وتشغيل العمالة بالمنطقة الصناعية الأولى والتاني، موضحة أن توقف المصانع يرجع إلى تعثرات مالية لأصحابها ومشكلات تتعلق بالوراثة.

يذكر أن منطقة القنطرة شرق الصناعية، تضم 190 مشروعًا بإجمالى استثمارات 4 مليارات جنيه، على مساحة 910 فدانًا، وتضم المنطقة الصناعية الأولى من 65 مشروعًا بين متعثر ويعمل وتحت الإنشاء.

وفى المنطقة الصناعية الثانية يوجد 143 مصنعًا، يعمل منها 95، و15 تحت الإنشاء، و33 متوقفة، بإجمالى استثمارات تصل إلى 1.3 مليار جنيه على مساحة 535 فدانًا.