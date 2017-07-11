الموافقة على 11 مشروعًا بالقنطرة شرق بتكلفة 200 مليون جنيه

نادية صابرعلمت "المال " أن المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق ، وافقت على الطلبات المقدمة لإقامة 11 مشروعا صناعيا، بإجمالى تكلفة استثمارية 200 مليون جنيه ، فى عدة أنشطة أهمها إنتاج الخشب من المخلفات الزراعية، وتصنيع الملابس والعطور والفوسفات ،على مساحة تقترب من 50 ألف متر.وقال محمد عبد الوهاب،

نادية صابر

علمت “المال ” أن المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق ، وافقت على الطلبات المقدمة لإقامة 11 مشروعا صناعيا، بإجمالى تكلفة استثمارية 200 مليون جنيه ، فى عدة أنشطة أهمها إنتاج الخشب من المخلفات الزراعية، وتصنيع الملابس والعطور والفوسفات ،على مساحة تقترب من 50 ألف متر.

وقال محمد عبد الوهاب، رئيس جمعية مستثمرى القنطرة شرق، إنه تقرر عرض مشروع بنجر السكر، على وزارة الاستثمار، والذى كان مقررا إقامته بالقنطرة على مساحة 150 فدانا ، وتم إلغاؤه لعدم جدية المستثمر.

وأضاف أنه سيتم عرض مقترحات مشروعات لاستغلال موارد سيناء ، على الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى والاستثمار خلال زيارتها المرتقبة لمدينة الإسماعيلية.

وأوضح أن أهم تلك المقترحات، هو إقامة مشروع لإنتاج الزجاج المسطح الشفاف عالى الجودة والزجاج الملون، والعاكس لزوم الإنشاءات والسيارات والعبوات الزجاجية، من رمال الزجاج بجنوب وشمال سيناء ، والمقترحة على مساحة 40 ألف متر مربع بتكاليف استثمارية تصل إلى 500 مليون جنيه.

وقال إن هناك مقترحا بمشروع لتصنيع الرخام والجرانيت والإنترلوك للأرضيات وإنتاج “حصوة الرخام “التى تستخدم فى صناعة البلاط على مساحة تصل إلى 40 ألف متر مربع، وتكلفة استثمارية 75 مليون جنيه.

ومن المتوقع توفير 250 فرصة عمل ، بالاعتماد على خامات جبال الرخام بشمال وجنوب سيناء.

كما أن هناك مشروعا مقترحا أمام المستثمرين، لإقامة ثلاجات لحفظ وتبريد وتجميد الخضروات، والفواكة من المحاصيل التى تشتهر بها سيناء على مساحة مقترحة 50 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية تصل إلى 40 مليون جنيه، وتوفر نحو 400 فرصة عمل بجانب مشروع آخر مقترح للأدوية مستخرج من الأعشاب التى تشتهر بها سيناء، بتكلفة استثمارية 20 مليون جنيه، وتوفر 200 فرصة عمل، على مساحة 40 ألف متر مربع.

يذكر أن منطقة القنطرة شرق تقام على مساحة 910 أفدنة، باستثمارات تصل إلى 4 مليارات جنيه.

وأشار “عبد الوهاب”، إلى أنه سيتم عرض مشكلات منطقة القنطرة شرق الصناعية على وزيرة الاستثمار ، للمساهمة فى حلها، خاصة مشكلة العبور بين شرق وغرب القناة، والتى تواجه جميع مستثمرى القنطرة شرق.

وأضاف أنه رغم تشغيل كوبرى السلام العام الماضى فإن توقيت تشغيله لاتناسب حركة نقل البضائع، إذ يتم فتح الكوبرى 6 ساعات فقط، مما يتطلب مد فتح الكوبري ليصل إلى 12 ساعة يوميا، حتى يمكن للبضائع المرور والعمالة والتى تأثرت سلبا بسبب الانتظار.

يذكر أنه فى 13 يناير 2016 تقرر فتح كوبرى السلام، و يتم العبور يومياً من اتجاه الغرب إلى الشرق (اتجاه واحد) اعتباراً من السادسة مساءً حتى الواحدة صباحاً لجميع المواطنين، وجميع المركبات بأنواعها، عدا المركبات المُحملة بـ (مواد بترولية – أسمنت – دبش – رمل – مواد مُلتهبة وسن) والمركبات التى تزيد حمولتها على 40 طنا.

كما يتم العبور يومياً من الكوبرى العائم جنوب معدية القنطرة من اتجاه الشرق إلى الغرب فى التوقيت نفسه (6 مساءً حتى 1 صباحاً) للسيارات الصغيرة فقط (ملاكى – 1/4 نقل – 1/2 نقل) على أن يتم عبور مركبات النقل المتوسطة، والثقيلة من خلال باقى معديات هيئة قناة السويس، بما فيها معدية الفردان الجديدة.