الموافقة على 10 آلاف مشجع لمباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا

شهد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والترجي التونسي، المقرر لها غدًا الثلاثاء على استاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، الاتفاق على حضور 10 آلاف مشجعًا للمباراة.

وتقرر حضور 10 ألاف مشجع للقاء الغد بعد موافقة الجهات الأمنية، وحصل الفريق الضيف على 200 دعوة لحضور جماهيره، إضافة إلى 30 في المقصورة الرئيسية.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد اختتم تدريباته اليوم على ملعب فندق الإقامة؛ استعدادًا لخوض مباراة الترجي التونسي المرتقبة.

ويتواجد الزمالك في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة من تعادل أمام المريخ وهزيمتين أمام الترجي وشباب بلوزداد.

بينما يتصدر الترجي ترتيب المجموعة برصيد تسع نقاط من ثلاثة انتصارات على الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني.