الموافقة على نشر عرض موندي للاستحواذ على السويس للأكياس

رجب عزالدين:وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر إعلان عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة موندى إندستريال باجز بي في لشراء حتى عدد 7.6 مليون سهم من أسهم شركة السويس للأكياس والتى تمثل نسبة 70.11% من أسهم الشركة بسعر 26.01 جنيه للسهم.وقررت إدارة البورصة المصرية استئناف التداول على أسهم أسم

رجب عزالدين:

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر إعلان عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة موندى إندستريال باجز بي في لشراء حتى عدد 7.6 مليون سهم من أسهم شركة السويس للأكياس والتى تمثل نسبة 70.11% من أسهم الشركة بسعر 26.01 جنيه للسهم.

وقررت إدارة البورصة المصرية استئناف التداول على أسهم أسمنت بورتلاند طره المصرية، وسهم السويس للأسمنت، وسهم السويس للأكياس الموقوفة منذ جلسة أمس الإثنين.

وتقدمت شركة موندي بعرض الشراء الإجباري للهيئة العامة للرقابة المالية في فبراير الماضي، للاستحواذ على 7.66 مليون سهم بسعر يبلغ 26.01 جنيه للسهم الواحد، لتصل قيمة الصفقة إلى نحو 199.4 مليون جنيه.

وتتضمن الأسهم التي ستقوم موندي بالاستحواذ عليها حصة كل من أسمنت طرة والسويس للأسمنت البالغتين 53.32% و4.52% على التوالي.