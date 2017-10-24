الموافقة على نشر اكتتاب زيادة رأسمال العربية للصناعات الهندسية

رجب عزالدينأبدت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها بصفة مبدئية، من قيام شركة العربية للصناعات الهندسية بنشر الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم زيادة رأسمال.ومن المقرر زيادة رأس المال المصدر للشركة بعدد 7.2 مليون سهم عادى نقدى لقدامى المساهمين بقيمة اسمية 3.75 جنيه للسهم بالاضافة ا



رجب عزالدين

أبدت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها بصفة مبدئية، من قيام شركة العربية للصناعات الهندسية بنشر الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم زيادة رأسمال.

ومن المقرر زيادة رأس المال المصدر للشركة بعدد 7.2 مليون سهم عادى نقدى لقدامى المساهمين بقيمة اسمية 3.75 جنيه للسهم بالاضافة الى 9 قروش مصروفات اصدار للسهم الواحد ومع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلا.

وقالت إدارة البورصة إن صاحب الحق في الاكتتاب هم المساهمين القدامى بالشركة حاملي ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم 12 نوفمبر القادم .

وألزمت الرقابة المالية الشركة بنشر اعلان الاكتتاب فى صحيفيتين يوميتين واسعتى الإنتشار أحداهما على الأقل باللغة العربية.

ويبلغ رأسمال الشركة قبل الزيادة 22.68 مليون جنيه، موزعاً على 6.05 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 3.75 جنيه للسهم الواحد.