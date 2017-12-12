الموافقة على نشر اكتتاب زيادة رأسمال إيكمي

رجب عزالدين: أبدت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها من قيام شركة الدولية للصناعات الطبية إيكمي بنشر الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم زيادة رأس مال الشركة إلى 42.1 مليون جنيه. وتقدر الزيادة المذكورة بنحو 30.1 مليون جنيه يتم توزيعها…

رجب عزالدين:

أبدت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها من قيام شركة الدولية للصناعات الطبية إيكمي بنشر الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم زيادة رأس مال الشركة إلى 42.1 مليون جنيه.

وتقدر الزيادة المذكورة بنحو 30.1 مليون جنيه يتم توزيعها على 30.1 مليون سهم بقيمة اسمية واحد جنيه للسهم الواحد بالإضافة الي 2.5 قرش مصاريف اصدار مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي.

وألزمت الهيئة الشركة بنشر الاعلان فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار أحدهما بالعربية خلال اسبوع على الأكثر من تاريخ مخوافقة الهيئة.

وقالت البورصة المصرية إن صاحب الحق في الاكتتاب هم المساهمين القدامى بالشركة حاملي ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم 31 ديسمبر الجارى.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 12 مليون جنيه، موزعا على 12 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.