الموافقة على موازنة «الزراعة» للعام المالي الجديد وتوصية بزيادة 3 مليارات جنيه

وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصري، على مشروع موازنة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للعام المالي الجديد 2023/ 2024، بقيمة تقديرية بلغت نحو 4.081 مليار جنيه، مع التوصية بالموافقة على توفير المبالغ المطلوبة لاستكمال جهود ومشروعات وزارة الزراعة في عدد من القطاعات بقيمة إجمالية نحو 3.249 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب اليوم والمخصص لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيما يخص وزارة الزراعة للعام المالي الجديد 2023/ 2024.

وجاء من بين تلك القطاعات والمشروعات، ما يخص مركز البحوث الزراعية المطلوب زيادة موازنته بمبلغ نحو 1.491 مليار جنيه، و نحو 200 مليون لهيئة الخدمات البيطرية، ونحو 889 مليون جنيه لديوان عام الوزارة ، ونحو 668 مليون جنيه لجهاز تحسين الأراضي.

وقال النائب هشام الحصري، إن قطاع الزراعة يعد من القطاعات الهامة بالدولة حاليا، في ظل التداعيات العالمية في ملف الغذاء، ما يتطلب تكثيف كل الجهود في مواجهة تلك التداعيات والتغيرات المناخية.

وقال الحصري، نستهدف من الموازنة الجديدة، زيادة حجم الإنتاجية لاسيما في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية والخضر وشتلات قصب السكر بالإضافة إلى مقاومة سوسة النخيل وغيرها من الآفات التي تهاجم الزراعات الهامة، إلى جانب التوسع في القوافل البيطرية وتطوير المكينة الزراعية، وكذلك العمل على زيادة أجور العاملين.