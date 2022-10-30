الموافقة على مقترح تحديد ألوان خطوط سير سيارات الأجرة داخل مرسى مطروح

وافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على مقترح تحديد ألوان لخطوط السير لسيارات الأجرة داخل مدينة مرسى مطروح بالتنسيق بين مشروع نقل الركاب وإدارة مرور مطروح ومباحث المرور استجابة لطلبات المواطنين وللتيسير على الركاب وأهالي المحافظة .

وأوضح المهندس محمد القط مدير مشروع نقل الركاب بالمحافظة أنه تم البدء في تحديد ألوان لخطوط السير للمناطق داخل مدينة مرسى مطروح وذلك لحماية الركاب والسائقين المصرح لسيارتهم والالتزام بخطوط السير المحددة منعا لأي مشاكل ومنع وجود سيارات غير معلومة أو غير مرخص لها.

وذلك مع تحديد الألوان ورقم السيارة مما يسهم في تحديد أي مخالفة وتوفير الأمان للركاب، ومنع أي تجاوز في حق المواطن او السائق المصرح له.