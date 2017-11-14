الموافقة على دمج أسمنت حلوان وبيع حصة في بورتلاند طرة

رجب عزالدين: أبدى مجلس إدارة شركة السويس للأسمنت بجلسته المنعقدة أمس الإثنين، موافقة مبدئية على دمج شركة أسمنت حلوان وبيع 5% من أسمنت بورتلاند طرة. وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن المجلس وافق على دمج شركة أسمنت حلوان معها وتحديد الشروط العامة للاندماج والإجراءات القانونية والمالية اللازمة

رجب عزالدين:

أبدى مجلس إدارة شركة السويس للأسمنت بجلسته المنعقدة أمس الإثنين، موافقة مبدئية على دمج شركة أسمنت حلوان وبيع 5% من أسمنت بورتلاند طرة.

وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن المجلس وافق على دمج شركة أسمنت حلوان معها وتحديد الشروط العامة للاندماج والإجراءات القانونية والمالية اللازمة المطلوبة والإطار الزمنى لها.

وفوض المجلس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى إصدار التوكيلات المطلوبة فى هذا الشأن والدعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية للشركة وتحديد ميعاد انعقادها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

وتأسست شركة أسمنت حلوان عام 1929، لتصبح ثاني منتج للأسمنت يدخل السوق المصري، ومنذ أغسطس عام 2005، امتلكت شركة السويس للأسمنت حوالي 98.69% من أسهم الشركة.

كما وافق المجلس على تفويض العضو المنتدب فى بيع حتى 5% من أسهم شركة أسمنت بورتلاند طرة الممولكة للسويس للأسمنت بنسبة 66.12%.

تأسست شركة السويس للأسمنت في عام 1977 وقد بدأت نشاطها من خلال المصنع الأول الذي تم بناؤه في السويس ثم تبعه مصنع القطامية بإجمالي استثمارات تصل إلى حوالي 1.7 مليار جنيه مصري. وتمتلك السويس للأسمنت شركات السويس للأكياس ،ريدى ميكس بيتون.

ويبلغ رأسمال السويس للأسمنت 909.2 مليون جنيه موزعا على 181.8 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيه للسهم.