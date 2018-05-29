الموافقة على خفض رأسمال القاهرة للزيوت بـ 5 ملايين جنيه

المال ـ خاص:أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن موافقتها بشأن سير شركة القاهرة للزيوت والصابون في إجراءات تخفيض رأس المال المصدر من 200 مليون جنيه إلى 195 مليون جنيه، وذلك عبر إعدام أسهم الخزينة البالغ قيمتها 5 ملايين جنيه موزعة على مليون سهم.وأضافت الشركة في بيان حصلت "المال" على نسخة منه أن

المال ـ خاص:

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن موافقتها بشأن سير شركة القاهرة للزيوت والصابون في إجراءات تخفيض رأس المال المصدر من 200 مليون جنيه إلى 195 مليون جنيه، وذلك عبر إعدام أسهم الخزينة البالغ قيمتها 5 ملايين جنيه موزعة على مليون سهم.

وأضافت الشركة في بيان حصلت “المال” على نسخة منه أن الالتزام بقواعد القيد والتداول بالبورصة المصرية سبب اللجوء لإعدام أسهم الخزينة، إذ تنص القواعد على ألا تزيد مدة احتفاظ الشركة بتلك الأسهم عن عام واحد.

يُذكر أن نتائج أعمال “القاهرة للصابون” خلال الفترة من يوليو 2017 الماضي، إلى نهاية ابريل 2018، أظهرت تحقيقها لصافي ربح قدره 25.9 مليون جنيه ،فيما يبلغ الربح المستهدف عن تلك الفترة 1.2 مليون جنيه.