الموافقة على خطة نيوكاسل للطرح في البورصة

أحمد علي وافقت إدارة القيد بالبورصة، على خطة شركة "نيوكاسل للاستثمار الرياضي" المستقبلية، لبدء إجراءات الطرح في بورصة النيل. وقال ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية – راعي شركة نيوكاسل للاستثمار الرياضي- إن إدارة البورصة وافقت…

أحمد علي



وافقت إدارة القيد بالبورصة، على خطة شركة “نيوكاسل للاستثمار الرياضي” المستقبلية، لبدء إجراءات الطرح في بورصة النيل.

وقال ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية – راعي شركة نيوكاسل للاستثمار الرياضي- إن إدارة البورصة وافقت على الخطة المستقبلية عقب تحديثها مع توضيح الآثار المترتبة على الشركة عقب إقرار قانون جديد للرياضة.

وخلال العام الماضى، وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة على القيد المشروط لشركة “نيو كاسل” برأسمال مصدر يبلغ 4.37 مليون جنيه، موزعًا على 2.18 مليون سهم، بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم الواحد، وتولت شركة إيجل للاستشارات المالية مهام راعى قيد نيوكاسل فى البورصة.

وأضاف عمارة، في تصريحات لـ”المال”، أن “إيجل” تعمل خلال الفترة الراهنة على مراجعة نشرة الطرح مع إدارة القيد بالبورصة، متوقعًا تحديد موعد لطرح 20% من أسهم “نيوكاسل” خلال شهر من الآن.

وأشار إلى أن شركة “ثمار للسمسرة” ستقوم بإدارة الطرح المحتمل، لافتًا إلى أن “إيجل” ستقدم نموذجًا مختلفًا عن الشركات المقيدة في بورصة النيل.

يُذكر أن شركة إيجى ترند للاستشارات المالية انتهت من إعداد تقرير القيمة العادلة لأسهم نيوكاسل، وحددت القيمة العادلة بسعر 2.07 جنيه، كما تمت الموافقة على تحديد 2.03 جنيه كسعر للطرح، ويتولي مكتب الشريف للاستشارات المالية مهام المستشار القانونى لطرح نيوكاسل ببورصة النيل.

وتطمح نيوكاسل فى تدبير تمويلات بـ 850 ألف جنيه، من خلال طرح أسهمها فى بورصة النيل، وسيتم توظيف السيولة فى تطوير حمام السماحة بالنادى الموجود فى مدينة طنطا بالغربية، وإنشاء ملعب كرة قدم من النجيل الصناعى، وإجراء توسعات أفقية بالنادى عبر شراء قطعة أرض مجاورة.