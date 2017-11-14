الموافقة على تأسيس شركة مساهمة للاستثمار في السياحة ببورسعيد

أركان الكندية تتعاقد مع القابضة للسياحة لإقامة فندق عالمي ببورسعيد "الغضبان" يطالب القطاع المصرفي بدعم مشروعات تملك وبناء السفن جهاد سالم ونادية صابر وأماني العزازي كشف على جبر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ستايل لإدارة الفنادق خلال الجلسة الثالثة من مؤتمر "حلم بكرة.. بيتحقق" كشف عن موافقة محافظ بورس

أركان الكندية تتعاقد مع القابضة للسياحة لإقامة فندق عالمي ببورسعيد

“الغضبان” يطالب القطاع المصرفي بدعم مشروعات تملك وبناء السفن

جهاد سالم ونادية صابر وأماني العزازي



كشف على جبر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ستايل لإدارة الفنادق خلال الجلسة الثالثة من مؤتمر “حلم بكرة.. بيتحقق” كشف عن موافقة محافظ بورسعيد على مقترح تأسيس شركة مساهمة، من الشباب البورسعيدي للاستثمار فى القطاع السياحي بالمحافظة.

وقال جبر إن محافظة بورسعيد بدأت الدخول بقوة فى النشاط السياحة، بعد عمليات تطوير الشواطئ، إلا أن وتيرة نمو النشاط لابد أن تشتمل منتجات سياحية جديدة مثل الرياضات المائية، وسياحة المؤتمرات والمهرجانات، والمارينا.

وأضاف جبر أن بورسعيد تمتلك العديد من المقومات التى تجعلها جاذبة سياحيا وأهمها المناخ، وتوافر مساحات الأراضي.

وشهدت الجلسة توقيع شركتى تاور للاستثمار العقاري وهيلتون العالمية لإدارة الفنادق عقد توقيع إنشاء وإدارة مشروع فندقي فى إطار منتجع سياحي متكامل فى منطقة مثلث الديبة غرب بورسعيد، بطاقة 2000 وحدة فندقية.

ومن جانبه، قال كارلوس ممثل مجموعة هيلتون لإدارة الفنادق إن المشروع الجديد يعد الأول لإطلاق أول فندق تحت إدارة شركة عالمية فى محافظة بورسعيد، لافتا إلى الدور الذي سيلعبه الفندق المزمع إنشاؤه فى تنشيط السياحة فى المحافظة.

فيما يرى أجمد لاشين، المدير التنفيذي لشركة تاورباي للاستثمار العقاري، أن تحسين جودة المشروعات العقارية والسياحية والفندقية سيسهم فى تحسين النشاط السياحي، خاصة حال ما تم استحداث أنماط سياحية جديدة.

وأضاف لاشين أن المشروع المرتقب يعد منتجعا سياحيا متكاملا، حيث يضم مدينة ترفيهية، وسوقا تجارية، ونحو 2000 وحدة سكنية، وفندق 5 نجوم.

ونوه إلى بدء التعاون مع شركة هيلتون العالمية اعتبارا من مرحلة تصميم المشروع، وذلك لتنفيذ المشروع وفقا لمتطلبات الجودة العالمية.

وقال لاشين إن الاستثمارات السياحة فى محافظة بورسعيد ستسهم فى وضع المحافظة على خارطة الوجهات السياحية، خاصة مع توافر الأراضي التي سيدعم استغلالها بشكل جيد فى الخدمات والأنشطة.

وأعرب لاشين عن تطلعه لاستقطاب المحافظة لاستثمارات كبري فى كل المجالات، مؤكدا الحاجة للتسويق الجيد لجذب الاستثمارات.

وأكد أحمد مجدى، العضو المنتدب لشركة سوموتو اليابانية، خلال الجلسة الرابعة أن موقع بورسعيد المتوسط كان سبب اختيار بورسعيد لإقامة مصنعها، والذي يسهم فى ٤٠٪ من تقليل تكاليف التشغيل، وذلك لقربها من الموانئ.

وأشار فؤاد نعيم رئيس شركة أراكان السياحية إحدى الشركات العربية الكندية، إلى أن بورسعيد قاطرة التنمية وتتميز باستقرار سياسي وأمنى وبدائل كثيرة للاستثمار وبها عوامل جذب سياحى.

ولفت إلى أن شبكة الطرق والبيئة الخصبة للاستثمار أحد أهم مقومات الاستثمار، لافتا إلى أنه تم توقيع شركته لعقد مع الشركه القابضة للسياحة والفنادق لإقامة فندق عالمى.

وفي ختام فاعليات جلسات مؤتمر بورسعيد الاقتصادي الأول، طالب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتقديم القطاع المصرفي تسهيلات ائتمانية لدفع حركة إقامة المشروعات السياحية والصناعية ببورسعيد.

وطالب بضرورة تطوير منطقة غرب بورسعيد التي تحتضن أهم مشروع اكتشافات الغاز الطبيعي “حقل ظهر” وغيرها من المشروعات البترولية.

وقال المحافظ إن حلم بورسعيد في إقامة أول محطة لتموين السفن في إطار الانتهاء حاليا من الإطار القانوني لها، بما يتيح لبورسعيد المنافسة العالمية في حضن المتوسط في خدمات تموين السفن، لافتا إلى ضرورة التوسع في الأسطول الوطني البحري المصري بتمويل شركات الملاحة لتملك وبناء السفن، وتحويل مطار بورسعيد إلى مطار لتصدير البضائع بما يتلاءم مع مشروعات القيمة المضافة في منطقة شرق بورسعيد.

وتطرق المحافظ في إطار توصيات المؤتمر إلى أهمية التوسع في إنشاء فنادق خمس نجوم لافتقار المدينة للطاقة الفندقية التي تستوعب حركات الاستثمارات القادمة بعد الانتهاء من طرح المشروعات البحرية واللوجيستية للمشروع القومي للتنمية منطقة قناة السويس.