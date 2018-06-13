الموافقة على تأجير وتشغيل 7 مشروعات متعثرة بالإسماعيلية

نادية سلام: وافقت اللجنة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية، على طلبات الاستثمار المقدمة التى تشمل 7 مشروعات بالمنطقة الصناعية الأولى والثانية بمدينة الإسماعيلية. وأكدت هدى عبدالعزيز، مدير إدارة الاستثمار، بمحافظة الإسماعيلية، أن اللجنة التنفيذية بالمحافظة وافقت، أمس الثلاثاء، على تغير أنشطة 7 مش

نادية سلام:



وافقت اللجنة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية، على طلبات الاستثمار المقدمة التى تشمل 7 مشروعات بالمنطقة الصناعية الأولى والثانية بمدينة الإسماعيلية.

وأكدت هدى عبدالعزيز، مدير إدارة الاستثمار، بمحافظة الإسماعيلية، أن اللجنة التنفيذية بالمحافظة وافقت، أمس الثلاثاء، على تغير أنشطة 7 مشروعات بالمنطقة الصناعية الأولى والثانية بمدينة الإسماعيلية ، بتكلفة استثمارية تصل إلى 171.5 مليون جنيه.

وأوضحت أن تلك المشروعات متعثرة، وتمت الموافقة على تغير نشاطها وتأجيرها إلى مستثمرين آخرين، لاستعادة نشاطها مرة أخرى، وتشمل تصنيع مكونات الطاقة المتجددة «الألواح الشمسية» وتصينع الملابس الجاهزة والمنتجات الجلدية.

يذكر أن توقف تلك المصانع يرجع إلى تعثرات مالية لأصحابها ومشكلات تتعلق بالورثة.

وتضم المنطقة الصناعية الأولى 65 مشروعًا ما بين متعثر ويعمل وتحت الإنشاء، بينما المنطقة الصناعية الثانية تضم 143 مصنعًا، يعمل منها 95، و15 تحت الإنشاء، و33 متوقفة، بإجمالى استثمارات تصل إلى 1.3 مليار جنيه على مساحة 535 فدانًا.

فى السياق نفسه أشارت مديرة الاستثمار، إلى أنه تمت الموافقة المبدئية على مشروعين بالمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق، أحدهما لتصنيع وتجفيف وطحن ملح الطعام، بتكلفة استثمارية 13 مليون جنيه، على مساحة 6000 متر مربع، والمشروع الأخير برمجة نظارات الأمل للمكفوفين، بتكلفة تتعدى المليار جنيه.

وأوضحت أن الموافقة النهائية على المشروعين، تنتظر موافقة وزارة الاستثمار، تمهيدا لاستكمال باقى الموافقات.

يذكر أن منطقة القنطرة شرق الصناعية، تضم 190 مشروعًا بإجمالى استثمارات 4 مليارات جنيه، على مساحة 910 أفدنة.