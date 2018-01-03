الموافقة على المرحلة الثانية لاكتتاب العربية للصناعات الهندسية

رجب عزالدين أبدت الهيئة العامة للرقابة المالية، عدم الرفض بصفة مبدئية من قيام شركة العربية للصناعات الهندسية، بدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى الأسهم المتبقية فى زيادة رأس المال، والبالغة 1.4 مليون سهم تقريبًا، بقيمة اسمية 3.75 جنيه للواحد. وقالت الهيئة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إ

رجب عزالدين

أبدت الهيئة العامة للرقابة المالية، عدم الرفض بصفة مبدئية من قيام شركة العربية للصناعات الهندسية، بدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى الأسهم المتبقية فى زيادة رأس المال، والبالغة 1.4 مليون سهم تقريبًا، بقيمة اسمية 3.75 جنيه للواحد.

وقالت الهيئة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إن الاكتتاب المذكور سيتم وفقًا لنفس شروط الاكتتاب الواردة بالإعلان المنشور بتاريخ 25 أكتوبر 2017.

وأعلنت الشركة فى 18 ديسمبر الماضي، عن تغطية الاكتتاب في المرحلة الأولى في أسهم زيادة رأس المال المصدر بـ 79.64%، وتم الاكتتاب في 5.7 مليون سهم، بقيمة 543.5 مليون جنيه.

وأشارت الشركة إلى أن الأسهم المتبقية من الاكتتاب في المرحلة الأولى تبلغ 1.4 مليون سهم، بنسبة 20.36%.

ويبلغ رأسمال الشركة قبل الزيادة 22.68 مليون جنيه، موزعًا على 6.05 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 3.75 جنيه للواحد.