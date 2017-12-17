الموافقة على استكمال اكتتاب زيادة رأسمال مصر للأسمنت قنا

بحسب بيان للهيئة العامة للرقابة الماليةرجب عزالدينوافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيام شركة مصر للأسمنت قنا بنشر الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب فى الأسهم المتبقية من زيادة رأس المال المصدر والبالغ عددها 1379396 سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيه للسهم و25 قرش مصاريف إصدار.وقالت الهيئة فى

بحسب بيان للهيئة العامة للرقابة المالية



رجب عزالدين

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيام شركة مصر للأسمنت قنا بنشر الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب فى الأسهم المتبقية من زيادة رأس المال المصدر والبالغ عددها 1379396 سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيه للسهم و25 قرش مصاريف إصدار.

وقالت الهيئة فى بيان للبورصة المصرية إن هذه الدعوة ستتم بذات شروط الاكتتاب الواردة بالاعلان السابق للشركة وألزمت الأخيرة بنشر الاعلان عن الاكتتاب فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار احدهما باللغة العربية.

وتراجعت مصر للأسمنت – قنا الأسبوع الماضى عن عدم طرح مرحلة جديدة للاكتتاب فى الأسهم المتبقية من المرحلة الأولى للاكتتاب فى زيادة رأس المال المصدر .

وقالت الشركة فى استدراك مرسل للبورصة المصرية الخميس الماضى إنها قررت إعادة طرح الأسهم التى لم يتم تغطيها (المتبقية) وعددها 1.3 مليون سهم مرة أخرى على المساهمين القدامى دون التقيد بنسب الاكتتاب.

وبلغ عدد الأسهم التى استجابت للاكتتاب فى المرحلة الأولى 28.7 مليون سهم تمثل 95.425 من قسمة الأسهم المطروحة للاكتتاب فى الزيادة والبالغ عددها 30.1 مليون سهم .

كانت الشركة قد صرحت فى وقت سابق باكتفائها بالمرحلة الأولى من الاكتتاب مشيرة إلى أنها لن تقوم بمد فترة الاكتتاب الأصلية مدة خرى للاكتتاب فى الأسهم التى لم يتم الاكتتاب بها مرة أخرى على المكتتبين فى المرحلة الأولى.

وأبدت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقتها فى اكتوبر الماضى على قيام شركة مصر للأسمنت- قنا، بنشر الإفصاح المتضمن دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المصدر بواقع 301.22 مليون جنيه، ليصبح 600 مليون جنيه بالقيمة الاسمية البالغة 10 جنيهات للسهم الواحد.

ويبلغ رأسمال مصر للأسمنت الحالي نحو 298.7 مليون جنيه، موزعا على 29.8 مليون سهم.