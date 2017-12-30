الموافقة على إنشاء 8 جامعات تكنولوجية خلال 2017

جهاد سالمأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن نتائج أعمالها خلال العام الجاري، وتضمنت الموافقة على إنشاء 8 جامعات تكنولوجية.وأشارت الوزارة إلى أنه بدأ العمل على إنشاء 3 جامعات، وهي: الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة، والكلية التكنولوجية بقويسنا، والكلية التكنولوجية ببني سويف.وتضم ال

جهاد سالم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن نتائج أعمالها خلال العام الجاري، وتضمنت الموافقة على إنشاء 8 جامعات تكنولوجية.

وأشارت الوزارة إلى أنه بدأ العمل على إنشاء 3 جامعات، وهي: الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة، والكلية التكنولوجية بقويسنا، والكلية التكنولوجية ببني سويف.

وتضم الكليات التكنولوجية المزمعة تخصصات التشييد والصيانة ومواد البناء، والعلوم الصحية والتطبيقية، المصايد واستزراع الأسماك، الترميم، الكهرباء والطاقة، الفندقة والخدمات السياحية، الصناعات الإلكترونية والمعدنية، الجلود، إنتاج الورق والطباعة، والسيارات والشاحنات.