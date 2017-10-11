الموافقة على إنشاء 3 مناطق استثمارية بالقاهرة والقليوبية و6 أكتوبر

أحمد عاشور عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعه الثالث بتشكيله الجديد، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وبحضور منى زوبع، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة، اضا

أحمد عاشور

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعه الثالث بتشكيله الجديد، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وبحضور منى زوبع، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة، اضافة إلى العميد خالد محمد عارف، والمهندس طارق توفيق، ومحمد الأتربى، والدكتور محمد سامح عمرو، أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وقد حضر الاجتماع، الدكتور أحمد عبد الرازق، معاون الوزيرة، وذلك بمقر الوزارة فى صلاح سالم.

ووافق المجلس، على إقامة منطقة استثمارية لمحافظة القليوبية متخصصة فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة على مساحة 36 فدانا بعرب العليقات بالخانكة، تتضمن أنشطة غذائية والمكملة لها، وفى هذا الإطار، أكدت الوزيرة، أهمية البعد البيئى للمنطقة الاستثمارية، مع الاسراع فى اقامتها وفق الجدول الزمنى المحدد لذلك، كما وافق المجلس على الطلبين المقدمين من شركة ماجد الفطيم العقارية مصر لإنشاء منطقتين على مساحة 399.400 متر مكعب بمول مصر، بمدينة السادس من أكتوبر، وعلى مساحة 123.658 متر مكعب بمول سيتى سنتر الماظة بالقاهرة، لاقامة مشروعات استثمارية، تتضمن محلات لافضل الماركات العالمية والمحلية واكبر مركز ترفيهى عائلى.

وناقش المجلس، الاجراءات التى تقوم بها الوزارة من تطوير مركز خدمة المستثمرين، والتى تشمل توسيع المركز ببناء مبنى ملحق له، يتضمن صالة استقبال وصالة خاصة لكبار المستثمرين VIP والتى ستتضمن كل الخدمات لهم، اضافة إلى صالات مخصصة للجمعيات العادية وغير العادية واستخراج جوازات السفر وممثلى الجهات الخارجية والسجل التجارى ولانهاء التراخيص، حيث سيتضمن المركز ممثلين عن 74 جهة، كما نص قانون الاستثمار، وذلك للتسهيل على المستثمرين وممثلى الشركات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل على تسهيل كل الإجراءات للمستثمرين، وإزالة أى معوقات تواجههم، مؤكدة حرص الوزارة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرات ريادة الاعمال، وانشاء مناطق حرة واستثمارية فى كافة محافظات مصر، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف 10 مليارات دولار استثمارا اجنبيا مباشرا خلال العام المالى 2017- 2018، وهو ما يتطلب المزيد من الاجراءات التى تعمل على جذب المزيد من المستثمرين إلى مصر.