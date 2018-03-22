المواصفات والجودة : لا نتلقى ردودًا سريعة من مخاطبات الغرف التجارية والصناعية

معتز محمودقال المهندس أشرف إسماعيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المواصفات والجودة، إن الهيئة تخاطب، بداية كل عام، الغرف التجارية والصنلعية باحتياجاتها من المواصفات، إلا أننا لا نتلقى ردودًا أو تكون الردود بشكل بطيء.وأضاف، خلال مشاركته بملتقى جسر التواصل الذى تنظمه غرفة تجارة الإسكندري

معتز محمود





قال المهندس أشرف إسماعيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المواصفات والجودة، إن الهيئة تخاطب، بداية كل عام، الغرف التجارية والصنلعية باحتياجاتها من المواصفات، إلا أننا لا نتلقى ردودًا أو تكون الردود بشكل بطيء.

وأضاف، خلال مشاركته بملتقى جسر التواصل الذى تنظمه غرفة تجارة الإسكندرية فى مقرّها، أنه بعد حدوث المشكلات تظهر المطالبات حول إعادة تعديل المواصفات.

ولفت إسماعيل إلى أن دور الهيئة هو إعداد المواصفات؛ لأنها ستساعد فى إنتاج منتج جيد.

من جانبه أشار أحمد الوكيل، رئيس غرفة تجارة الإسكتدرية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن الثورة التشريعية التى قادها ممثلونا، البرلمان المصرى، أصدر خلالها أكثر من 335 مشروع قانون من 4440 مادة خلال دورات الانعقاد الثلاث الماضية، بخلاف مراجعة وتعديل وإقرار 342 قرارًا بقانون خلال الـ15 يومًا الأولى فقط.

وأضاف الوكيل أن ذلك تم فى شراكة كاملة مع اتحاد الغرف الذى شارك فى مئات من جلسات الاستماع لينقل رأيكم من خلال العديد من اللجان الداخلية بالغرف والاتحاد، والتى تضمنت قوانين الاستثمار، والتراخيص الصناعية، والإفلاس، وتعويضات المقاولات والتوريدات، والتصرف فى أملاك الدولة، وسجل المستوردين، وسلامة الغذاء، وسوق الغاز، وتنظيم الصناعة، والزراعة، والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتأمين الصحى والاجتماعى، وإنهاء المنازعات الضريبية، وضرائب القمة المضافة والدخل والأطيان، وغيرها.

وتابع: اليوم نسعى سويًّا، فى إطار الثورة الإجرائية لترجمة تلك التشريعات إلى إجراءات ناجزة تيسر أداء الأعمال ليتفرغ التاجر والصانع ومؤدى الخدمات للعمل والإنتاج بيسر وكفاءة وفاعلية، لافتًا إلى أن هذه الثورة التشريعية والإجرائية لن تؤثر فقط فى أداء مجتمع الأعمال، والأسعار لأبناء مصر الأوفياء من المستهلكين، ولكن فى مستقبل اقتصاد مصر.