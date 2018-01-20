المواصفات والجودة تختتم مؤتمر نظم إدارة الطاقة و أيزو 50001

محمد ريحان:

اختتمت اليوم السبت، فعاليات المؤتمر القومى الذى نظمته الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والذى عقد تحت رعاية المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حول مواصفات نظم إدارة الطاقة وأهم الحلول القومية لترشيد استخدامات الطاقة فى إطار المواصفة الدولية “ISO 50001 “، وقد شارك فى المؤتمر الذى ساهم فى تنظيمه منظمة “الأيزو” والوكالة السويدية للتعاون الإنمائى عدد كبير من المصانع العاملة بالقطاعات الإنتاجية المختلفة.

وقال المهندس أشرف عفيفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمواصفات والجودة، إن الهيئة تبذل جهود كبيرة لوضع قطاع الصناعة المصرية على خريطة المنافسة الدولية، من خلال بناء القدرات المؤسسية وتنفيذ ورصد السياسات والبرامج ذات الصلة، مشيراً إلى أن المؤتمر استهدف تقديم حلول فاعلة للتطور الهائل فى أنماط استهلاك مصادر الطاقة الناتج عن التقدم الصناعي والحاجة لتلبية متطلبات المواطنين من الطاقة، الأمر الذى يتطلب إيجاد حلول غير تقليدية لتحديات تأمين مصادر الطاقة من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة كأحد أهم أولويات هذه المرحلة.

وأشار إلى أن الهيئة قامت بجهود كبيرة لترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة تضمنت إصدار المواصفة الخاصة بنظم إدارة الطاقة “أيزو 50001 ” لعام 2013 ، والتى تستهدف تحسين كفاءة استخدام مصادر الطاقة المستخدمة فى عمليات الإنتاج الصناعي طبقاً للمعايير الدولية بما يسهم في توفير الطاقة المستهلكة وخفض الانبعاثات الحرارية وحماية البيئة دون التأثير على عمليات الإنتاج والجودة، لافتاً إلى أن وحدة ترشيد كفاءة الطاقة بالهيئة تعد إحدى آليات تفعيل القرار الوزاري الصادر عام 2017 بشأن تنظيم وضع بطاقات كفاءة استهلاك الطاقة على الأجهزة والمصابيح الكهربائية للاستخدام المنزلي قبل طرحها بالأسواق عن طريق الباركود.

وأوضح أن مشروع تعزيز البنية التحتية المؤسسية فيما يتعلق بالمواصفات والتشريعات لدعم التجارة ‏والصناعة (‏MENA STAR‏)” والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة الأيزو، والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي، يستهدف تعزيز البنية التحتية القومية للجودة، وبصفة خاصة الأداء المؤسسي لهيئات التقييس‏ القومية لدول منطقة حوض البحر المتوسط، وكذلك تعزيز التعاون بين هيئات التقييس وجهات الترويج التجاري على المستويين القومي ‏والإقليمي, بالإضافة إلى تعزيز الممارسات الجيدة للتنمية المستدامة مع التركيز على أنشطة الاقتصاد الأخضر، مشيرا إلى أن المشروع يتضمن أيضا برنامج لتدريب مجموعة من الكوادر الوطنية القادرة على نشر وتطبيق ومراجعة نظم إدارة الطاقة بالمصانع المختلفة، وتأهيلها للحصول على شهادة الأيزو في مجال تطبيق نظام إدارة الطاقة (أيزو 50001).

وأشار إلى أن الهيئة تقدم العديد من الدورات التدريبية في مجالات نظم إدارة الطاقة، وتطبيقاتها والمراجعات الداخلية لنظم إدارة الطاقة واختبارات كفاءة الطاقة لمختلف المنتجات، فضلا عن معايرات الأجهزة والمعدات المتعلقة باختبارات كفاءة الطاقة، لافتا إلى أن الهيئة قامت بجهود كبيرة لإيجاد مقترحات ووضع آليات بشأن التصور الفاعل لاستخدامات الطاقة المتجددة فى القطاعات المختلفة المستهلكة للطاقة، وذلك من خلال إصدار المواصفات القياسية المصرية بمجال الخلايا الشمسية، وكذلك السخانات الشمسية طبقأ لأحدث المرجعيات الدولية.

جدير بالذكر أن المؤتمر تضمن عرضا لأحدث أنشطة الهيئة كجهة مفوضة من المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE) لمنح علامة جودة السخانات والأنظمة الشمسية ( شمسى) فى مصر وذلك فى إطار تنفيذ المشروع العربي لشهادات الأنظمة الشمسية الحرارية، والذى يدعم الارتقاء بجودة السخانات الشمسية بالسوق المصرية، ويساهم في إزالة العوائق الفنية التجارية من خلال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة بين الدول الأعضاء.

وشهد المؤتمر عرضا للمهندس أحمد عبد ربه، المشرف على مشروع تحسين كفاءة الطاقة بقطاع البترول، تضمن أهم المشروعات التي تبنتها وزارة البترول بهدف تحسين كفاءة الطاقة في هذا القطاع.