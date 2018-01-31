المواصفات الفنية لمحطة كهرباء النويس الإماراتية تنتظر اعتماد الحكومة

عمر سالم:تتقدم وزارة الكهرباء والطاقة، خلال أيام، لمجلس الوزراء بمذكرة تتضمن المواصفات الفنية الخاصة بإنشاء محطة توليد الكهرباء من الفحم التى ستنفذها شركة «النويس الإماراتية»، لسرعة اعتمادها.وكان مجلس الوزراء وافق خلال 2015 على اتفاقية إنشاء محطة كهرباء حرارية تعمل بالفحم، لشركة &laq

عمر سالم:

تتقدم وزارة الكهرباء والطاقة، خلال أيام، لمجلس الوزراء بمذكرة تتضمن المواصفات الفنية الخاصة بإنشاء محطة توليد الكهرباء من الفحم التى ستنفذها شركة «النويس الإماراتية»، لسرعة اعتمادها.

وكان مجلس الوزراء وافق خلال 2015 على اتفاقية إنشاء محطة كهرباء حرارية تعمل بالفحم، لشركة «النويس» الإماراتية، بقدرة إجمالية تصل إلى 2650 ميجاوات، بتكنولوجيا الضغوط فوق الحرجة، وتقع المحطة بمدينة عيون موسى بجنوب سيناء.

وكشف مصدر مسئول بالوزارة أنه بمجرد اعتماد الإجراءات الفنية، سيتم البدء فورًا فى المفاوضات الخاصة بتسعير شراء الطاقة المنتجة من المشروع، بالإضافة إلى الضمانة المالية الخاصة بالمحطة، وقال : «هذا الأمر لن يستغرق أكثر من شهر».

وأشار إلى ضرورة اعتماد مجلس الوزراء وموافقته على المشروع باعتباره الأولى من نوعه بنظام البناء والتشغيل والتملك «BOO»، على أن تشترى الوزارة الطاقة المنتجة.

وأوضح أن أغلب بنود المشروع والمفاوضات الفنية بين شركتى «القابضة لكهرباء مصر» و«النويس» الإماراتية منتهية، لافتا إلى أن معظمها يتركز فى التكنولوجيا المستخدمة وكيفية استيراد الفحم ومراعاة الشروط البيئية ومطابقة للمواصفات الأوروبية.

وكشف المصدر أن جهاز تنمية سيناء وافق على تخصيص أرض المشروع بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاماً، لافتاً إلى أن الشركة الإماراتية تدرس الاستعانة بشريك محلى، وسيتم التفاوض حول نسب المساهمة.

كانت «المال» قد نشرت سعرًا مبدئيًا لبيع الطاقة لوزارة الكهرباء بنحو 5.8 سنت لكل كيلووات ساعه منتجة من المشروع، يوازى نحو 102 قرش لكل كيلووات/ ساعة، ورجحت مصادر خفض السعر لأقل من تلك المستويات خلال المفاوضات المالية المنتظر بدؤها.

يشار إلى أن متوسط تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة من الطاقة التقليدية «الغاز» يصل لنحو 86 قرشًا.

وذكر المصدر أن «الكهرباء» لن تستورد الفحم، أو تنشئ موانئ استيراده، وإنما سيلتزم المستثمر بذلك، على أن يطبق المعايير الأوروبية، فيما يخص الاستيراد والتخزين.

وتخطط الوزارة لإنتاج 7000 ميجاوات من محطات تعمل بالفحم بحلول 2025، منها مشروع فحم الحمراوين بجانب المشروع المزمع تنفيذه عبر شركة النويس الإماراتية.