المواصفات التفصيلية لسيارات «هافال جوليون» موديل 2022 (فيديو)

حددت أسعار سيارات «هافال جوليون» موديل 2022 الفئة الأولى «Standard» بقيمة بلغت 315 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Deluxe» بنحو 335 ألفًا، والفئة الثالثة «Deluxe SR» بـ355 ألفًا، والفئة الرابعة «High Deluxe» بـ375 ألف جنيه في السوق المحلية خلال أغسطس الحالى؛ وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وهافال» في مصر.

ينتمي طراز «هافال جوليون» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 220 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “أوتوماتيك”.

الأبعاد الخارجية

الطول 4472 مم العرض 1841 مم الارتفاع 1619 مم سعة الشنطة الخلفية 337 لتر

مواصفات هافال جوليون 2022

تقدم سيارات «هافال جوليون» موديل 2022 الفئة الأولى بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومنها «عدد 2 وسادة هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EDB، ونظام الثبات الإلكتروني EBP، وأنظمة مساعدة للفرامل BA، وخاصية الصعود وعند المرتفعات، و فرامل يد كهربائية، ومراقبة ضغط الاطارات».

زودت طرازات «هافال جوليون» الفئة الثانية بكافة التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى “عدد 6 وسائد هوائية، ومصابيح أمامية LED، حساسات إضاءة ومطر، ومرايات ضم، سخانات بالمرايات، مكيف هواء أوتوماتيك، وعجلة القيادة من الجلد، وفرش جلد للمقاعد، وشاشة عدادات 7 بوصة، عدد 6 مكبرات صوتية، وغيرها».

هافال جوليون 2022

دعمت سيارات «جوليون» الفئة الثالثة بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «جنوط رياضية 18 بوصة، وفتحة سقف بانوراما، وإضاءة محيطة بفتحة السقف، وكاميرا 360 درجة، ومقاعد كهرباء، وسخانات بالمقاعد، وغيرها».

تحتوى طرازات «جوليون 2022» على كافة التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض المواصفات والكماليات الأخرى ومنها «مثبت سرعة، وأنظمة تحذير من الحارة المرورية – كشف النقاط العمياء، ونظام التنبيه وايقاف السيارة في حالة الطوارئ عند الرجوع للخلف، ونظام الركن الذاتي، ونظام التوقف الذاتي في الحالات الطارئية، ومرايات ذاتية التعتيم، وخاصية التحكم في في مستوى ارتفاع إضاءة المصابيح، وغيرها».