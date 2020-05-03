المواشي والقمح والذرة أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل الميناء 20 سفينة حاويات و42 سفينة بضائع عامة، فيما غادر 17 سفينة حاويات و45 سفينة بضائع عامة. وقال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” أن عدد السفن الموجودة بالميناء خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 140 سفينة.

وأضاف المركز الإعلامي أن الميناء استقبل 17527 طن حديد و 66114 طن قمح و 7379 طن أرز و 18467 طن أبلاكاش و 2450 طن فول و 24303 رأس ماشية حية و4381 طن مواشي.

كما استقبل الميناء أيضا 75146 طن ذرة، و 5512 طن زيت طعام و 24219 طن خرده و 10494 طن كلوريد إيثيلين و9345 طن عدس.

ويوضح الجراف التالي أكثر 5 سلع تم استيرادهم من حيث الكمية خلال الأسبوع الماضي.

وفي سياق متصل، أوضح المركز الإعلامي أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 62461 طن فوسفات و 35643 طن يوريا.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 7483 طن رمل و 2900 طن مولاس و 6350 طن علف بنجر.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي أكثر 3 سلم استقبلهم الميناء من حيث الكمية في نفس الفترة الزمنية.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 3914 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 2806 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 14648 حاوية مكافئة.

سلع أخرى مُصدرة

الجدير بالذكر أن حركة الصادر من الحاويات تضمنت على العديد من المنتجات الزراعية المختلفة مثل الفواكه (برتقال وفراولة ويوسفي وغيرهم)، وخضراوات (بسلة وملوخية وبطاطس وخرشوف وغيرهم)، وحاصلات زراعية (بصل وفول سوداني وثوم وغيرهم)، حيث يتم تصديرهم إلى الإمارت وسنغافورة وهولندا وألمانيا وغيرهم من الدول.

الجدير بالذكر أن يومي الاثنين والجمعة أكثر يومان في استقبال السفن، حيث بلغ عدد السفن 10 سفن (3 حاويان، و7 بضائع عامة).

وكان يومي الأحد والجمعة أكثر يومان في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 10 سفينة (الأحد: حاويتان و8 بضائع عامة، الجمعة: 3 حاويات و7 بضائع عامة).

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.

ويوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.