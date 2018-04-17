الموازنة: 6 مليارات جنيه ارتفاعا في مصروفات الأمن و3 مليارات انخفاضا في الإسكان

مها أبوودن:كشفت أرقام الموازنة الجديدة وفقا للتقسيم الوظيفي التي نشرتها بعض المواقع الالكترونية، عن ارتفاع قيمة مخصصات الأمن ، المعروفة موازنيا باسم النظام العام وشىون السلامة العامة ، بنحو 6 مليارات جنيه، لترتفع إلى 61.7 مليار جنيه في موازنة العام المقبل 2018/2019 مقارنة بنحو 55 مليار جني

مها أبوودن:

كشفت أرقام الموازنة الجديدة وفقا للتقسيم الوظيفي التي نشرتها بعض المواقع الالكترونية، عن ارتفاع قيمة مخصصات الأمن ، المعروفة موازنيا باسم النظام العام وشىون السلامة العامة ، بنحو 6 مليارات جنيه، لترتفع إلى 61.7 مليار جنيه في موازنة العام المقبل 2018/2019 مقارنة بنحو 55 مليار جنيه في موازنة العام الجاري.

فيما انخفضت موازنة الاسكان والمرافق، وفقا للتقسيم الوظيفي، بنحو 3 مليارات جنيه لتحقق 53.4 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد مقارنة بنحو 56.8 مليار جنيه في الموازنة الحالية.

وتعد الموازنة بالتقسيم الوظيفي هي أوضح صور الموازنة العامة ، لانها توزع المصروفات قطاغيا علي 10قطاعات رىيسية هي الخدمات العامة ، والأمن العام وشىون السلامة العامة ، و الشىون الاقتصادية ، والتعليم ، والصحة ، والاسكان والمرافق ، وشىون البيىة ، والشباب والثقافة، والحماية الاجتماعية ، وباقي القطاعات الوظيفية (الدفاع والأمن القومي ) .