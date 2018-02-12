الموازنة المصرية تقفز 25 مركزا وتنتقل للمنطقة البرتقالية بمؤشر IBp

مها أبوودن:وضعت المؤسسة الدولية «IBp» مصر فى المنطقة البرتقالية التى تضم الدول ذات مستوى الاتاحة المتوسط، بعد قفزها فى التقرير الدولى للمؤسسة 25 مركزاً خلال العام المنصرم، لتنتقل من مرحلة الدول المنخفضة فى شفافية الموازنة إلى الأكثر اتاحة مع بعض التنبيهات التى تضع القاهرة «تحت ال

مها أبوودن:

وضعت المؤسسة الدولية «IBp» مصر فى المنطقة البرتقالية التى تضم الدول ذات مستوى الاتاحة المتوسط، بعد قفزها فى التقرير الدولى للمؤسسة 25 مركزاً خلال العام المنصرم، لتنتقل من مرحلة الدول المنخفضة فى شفافية الموازنة إلى الأكثر اتاحة مع بعض التنبيهات التى تضع القاهرة «تحت التحفظ» فى هذا التقرير.

ونبه «IBp» إلى ضرورة اتخاذ عدة إجراءات لتحقيق المزيد من الاتاحة والمراقبة على الموازنة العامة للدولة، ومنها وضع الأولوية لضمان مناقشة السلطة التشريعية السياسة العامة لوضع الموازنة، قبل عرض مقترحها، والموافقة عليه مع وضع توصيات للميزانية المقبلة.

شددت الإجراءات على ضرورة قيام لجنة تشريعية بنشر تقارير عن ميزانية العام خلال التنفيذ عبر الإنترنت.

فيما يخص إجراءات تحسين مستوى الإتاحة، شدد التقرير على ضرورة إتاحة تبادل وجهات النظر بين المسئولين والرأى العام بشأن الموازنة، فيما يعرف بالموازنة التفاعلية.

أعلن عمرو الجارحى، وزير المالية، الأسبوع الماضى، عن أن تحسن ترتيب مصر فى مؤشر شفافية الموازنة الدولية، جاء نتيجة جهود على مدى 3 أعوام، لتطوير أطر الشفافية والإفصاح، وقفز الترتيب فى مؤشر الشفافية 25 نقطة، فى تقرير 2017 ،الذى صدر منذ أيام، ليصل إلى 41 نقطة مئوية، ليقترب من المتوسط العالمى البالغ 43 نقطة، وهو التحسن الأول فى تقييم مصر منذ 6 أعوام.

جاءت مصر فى المرتبة 65 من بين 115 دولة شملها التقرير الذى تصدره مؤسسة الموازنة الدولية IBP كل عامين، ارتفاعا من المرتبة 89 فى تقرير عام 2015 ، لتكون مصر تعدت المتوسط المسجل فى منطقة الشرق الأوسط البالغ 18نقطة بواقع 23 درجة.

أحرزت مصر19 نقطة فى مؤشر الشفافية عام 2006، ثم قفزت إلى 43 نقطة فى 2008 و49 نقطة فى 2010.

قال طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن البرلمان شكل لجنة لمتابعة تنفيذ برامج الموازنة، وفى أحيان كثيرة يطلب المجلس إجراء تعديلات فى بعض بنود الإنفاق، لا سيما المتعلق منها بالخدمات الصحية والتعليمية، مشيرا إلى أن استجابة الحكومة لطلبات البرلمان بإتاحة البيانات تكون متباينة، فأحيانا تستجيب، وأخرى تماطل.

لفت خليل إلى أن البرلمان لا يتدخل فى العادة فى سياسات وضع الموازنة، فى مرحلة ما قبل الإعداد، لكنه يتدخل عندما تعرض عليه نسخة مشروع الموازنة لطلب إجراء تعديلات، تتناسب مع مطالب الشارع وأولولياته.

عن مدى الإتاحة للبيانات وتقارير متابعة الأداء، لا سيما مع عدم صدور تقرير قياس الأداء المالى لمؤشرات النصف الأول من العام المالى الجارى، قال: «يبدو أن ارتفاع معدلات عجز الموازنة، ومستويات الاقتراض، يضع الحكومة فى مأزق يدفعها لعدم الإفصاح عن التفاصيل فى الوقت الحالى».

بحسب التقرير الذى قامت «المال» بترجمته، إن ترتيب مصر يقع فى بداية المنطقة البرتقالية، التى تضم الدول ذات مستوى الإتاحة المتوسط، برفقة اليابان، وكوريا الشمالية، وكوستاريكا، وغانا، ونيكاراجوا، وهذه المنطقة من المؤشر تضم ترتيب الدول من 41 حتى 60.

أما الدول ذات مستوى الشفافية المرتفع، ترتيبها فى المؤشر بين 61 حتى 89 ، وهناك 26 دولة خارج التصنيف، فيما تقع الدول منخفضة الشفافية فى المراكز من 0 حتى 40، وتضم دولا مثل ميانمار، والعراق، والسودان، وزامبيا، وبورندى، ونيجيريا، وبوليفيا، وسويسرا، ولبنان.

تقوم مؤسسة الموازنة الدولية، بالتعاون مع المجتمع المدنى، بقياس مستوى شفافية الموازنة فى مختلف دول العالم، من خلال مسح الموازنة المفتوحة، الذى تعتمد فيه على تحليل بيانات الموازنة، والتقارير المنشورة المتعلقة بها، كما تقيس المؤسسة درجة توافر فرص المشاركة المجتمعية فى عملية إعداد الموازنة، وقوة جهازى الإشراف الرسميين السلطة التشريعية والأجهزة الرقابية بشكل عام (وعلى رأسها الجهاز المركزى للمحاسبات) فى الإشراف على العملية بأكملها.