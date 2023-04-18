«الموارد المائية»: 97% نسبة تنفيذ الشكاوي من يناير 2021 وحتى مارس 2023

استعرض الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والري بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والذي أوضح أن نسبة تنفيذ الشكاوى خلال الفترة من يناير 2021 حتى نهاية شهر مارس 2023 بلغت 97%.

عقد وزير الموارد المائية اجتماعا مع المهندسة إيمان عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفني والمالي والإداري والمشرف على خدمة المواطنين وشئون مجلسي النواب والشيوخ لمتابعة موقف منظومة الشكاوى وخدمة المواطنين بالوزارة.

وصرح الدكتور سويلم خلال الاجتماع أن الأجهزة المعنية بالوزارة تتعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين فى إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة ، وكذا على مستوى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء.

وأكد دعمه لمنظومة الشكاوى التي تقوم بتلقى الشكاوى وتوجيهها لجهات الاختصاص بالوزارة لدراستها والعمل على حسمها فى أسرع وقت طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة.

وصرح وزير الري بأن الوزارة انتهت من بحث ودراسة 416 شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر مارس 2023.

دور وزارة الموارد المائية في المحافظات

وزير الموارد المائية والري

وجهت الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والري للإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة البحيرة لسرعة اتخاذ اللازم حيال الشكوي الواردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بشأن تضرر أهالي قرية دفشو بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة من انقطاع مياه الري بترعة دفشو، حيث قامت أجهزة الوزارة المختصة بالمعاينة على الطبيعة وفتح المياه بالترعة وتم التأكد من حالة المياه ووصولها للنهايات حسما للشكوى.

وفي محافظة الإسكندرية، وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة للإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الإسكندرية بسرعة بحث الشكوى الواردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بتضرر أهالي منطقه بنجر السكر من تأخر وصول مياه الري بفرع الري 2/3 وفرع 1/5 ، حيث تم على الفور عمل اللازم وبحث الشكوى بمعرفة أجهزة الوزارة المختصة وتم إعطاء مياه الري بالفرعين وتم التأكد من وصول المياه للنهايات والتواصل مع مقدم الشكوى للتأكد من وصول المياه لري الارض وتم حسم الشكوى.

وفي محافظة القليوبية، وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة تشير لتضرر أهالي منطقة الألج بوجود انسداد بالمصرف المار بالمنطقة ، حيث تمت المعاينة على الطبيعة بمعرفة أجهزة هيئة الصرف المختصة وتم إصدار أمر تشغيل ضمن عقد التطهيرات الجاري بالإدارة العامة لصرف القليوبية وتم الدفع بحفار لفك الإختناقات بالمصرف وتم حسم الشكوى.

وفي محافظة قنا، تم التوجيه للأجهزة المعنية بالوزارة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بشأن التضرر من نقص مياه الري بترعه الفراش المارة بقرية جراجوس، حيث تم بحث ودراسة الشكوى بمعرفة أجهزة الري المختصة وإعطاء المياه للترعة وحسم الشكوى.

وفي محافظة الغربية، وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة للإدارة المركزية لمحافظة الغربية بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بشأن التضرر من زيادة منسوب المياه الحقلية بسبب انسداد الصرف المغطي الرئيسي بقرية قرايشو بمركز بسيون ، حيث قامت الإدارة العامة لصرف الغربية بعمل الصيانة اللازمة لشبكة الصرف المغطى بأرض الشاكي وتم حسم الشكوى.

وفي محافظة بني سويف، وجهت الأجهزة المعنية بالوزاره للإدارة المركزية لمحافظة بني سويف بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة تشير لتضرر أهالي قرية بني حديد من تراكم القمامة والحيوانات النافقة بترعة أشمنت البحرية المارة بالقرية بمركز الواسطى ، حيث تم فور ورود الشكوى البحث بمعرفة أجهزة الوزارة المختصة وتطهير الترعة وحسم الشكوى.