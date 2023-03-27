«الموارد المائية»: مصر تبذل جهودا ضخمة في المشروعات لخدمة «حياة كريمة»

صرح الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية أن الدولة المصرية تبذل جهوداً ضخمة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى لخدمة المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، خاصة بمراكز المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

تلقى وزير الموارد المائية تقريراً من المهندس على منوفى رئيس مصلحة الري يستعرض موقف المشروعات المائية الجاري تنفيذها ضمن حياه كريمة ، وموقف تدبير أراضي من منافع الرى لتنفيذ مشروعات خدمية عليها.

وجاء ذلك فى إطار رؤية شاملة للتنمية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مضيفاً أن مشروعات الموارد المائية والرى تقع فى قلب المشروعات التنموية الجارى تنفيذها حاليا، باعتبار المياه هى المحور الرئيسى للتنمية.

أهداف مبادرة حياة كريمة

بيانات عن مشروعات وزارة الموارد المائية بمبادرة حياة كريمة

وأشار وزير الري أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تهدف لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للتجمعات الريفية وتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين وحفظ حق المواطن المصرى في العيش الكريم.

وأوضح أن ذلك من خلال التكامل وتوحيد الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة لتقديم حزمة متكاملة من الأنشطة الخدمية والتنموية للمواطنين خاصة الفئات المجتمعية الأكثر إحتياجاً لتحيا الحياة الأفضل التي تستحقها.

إضافة لتوفير فرص العمل ، والإرتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة ، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية.

وأوضح وزير الري أنه تم ويجرى تأهيل ترع بأطوال إجمالية 4466 كيلومتر بمراكز حياه كريمة، حيث بلغت أطوال الترع التى تم نهو تأهيلها حوالى 3035 كيلومتر.

وتابع أنه جاري العمل في ترع بأطوال تصل إلى 1431 كيلومتر ، كما يجرى تنفيذ عدد 4 عمليات للحماية من أخطار السيول بمحافظة الجيزة تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة وأحواض تهدئة .

وقامت الوزارة بتدبير 134 قطعة من الأراضى من منافع الري بمساحة تجاوز 248 ألف متر مربع بمحافظات (سوهاج ، المنوفية ، قنا ، المنيا ، دمياط ، أسوان ، الأقصر ، أسيوط ، البحيرة ، الدقهلية ، كفر الشيخ ، بنى سويف ، الإسماعيلية ، الفيوم ، الجيزة ، القليوبية).

وذلك لإقامة عدد 149 مشروع خدمي في إطار المبادرة مثل (مراكز شباب – محطات رفع – محطات معالجة – مدارس – وحدات صحية – نقاط إسعاف – نقاط شرطة – مطافئ – مجمعات خدمية ومكاتب بريد – مواقف – جمعيات زراعية – مجمعات خدمية وزراعية).

وكان لمحطات الرفع الخاصة بمشروعات الصرف الصحي النصيب الأكبر من الأراضي المتوفرة بعدد 52 قطعة أرض تلاها المواقف النموذجية (16 قطعة) ، مراكز الشباب (14 قطعة) ، المراكز الطبية (10 قطع) ، الأسواق الحضرية (9 قطع) ، المدارس (7 قطع) ، وحدات الإسعاف (5 قطع) ، الوحدات البيطرية (4 قطع) ، ملاعب (4 قطع) .