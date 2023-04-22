«الموارد المائية» تواصل الاستعداد بجميع أجهزتها خلال إجازة عيد الفطر

تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والري متابعة موقف مناسيب وتصرفات المياه وحالة الجسور بالترع والمصارف والحالة الفنية لمحطات الرفع بمختلف المحافظات خلال أجازة عيد الفطر المبارك.
وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري برفع درجة الإستعداد بجميع أجهزة الوزارة خلال أجازة عيد الفطر.
وتفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات ، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير العمل بكافة الإدارات على مستوى الجمهورية لضمان توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.
مخطط استعداد وزارة الري
صرح الدكتور سويلم أن العاملين بالوزارة متواجدين فى مواقعهم بنظام النوبتجيات، لضمان وصول المياه لكافة المنتفعين وتنفيذ اعمال مناوبات الرى والموازنات على الترع.
وأوضح دور الوزارة في متابعة المناسيب والتصرفات بالمصارف ، وتشغيل محطات الرفع والمرور الدورى عليها للإطمئنان على الحالة الفنية للمحطات والإصلاح الفورى لأى أعطال.
مع التنسيق المستمر بين أجهزة مصلحة الرى وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء لضمان استقرار المناسيب عند مواقع مص وطرد المحطات وتأمين إحتياجات مياه الشرب خلال أجازة العيد.