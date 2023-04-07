«الموارد المائية» تنهي تطهيرات جميع الترع في محافظة الغربية خلال أسبوعين

قام الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الجمعة الموافق 7 أبريل 2023 بتفقد أعمال تطهيرات ترع القاصد وطنطا الملاحية والباجورية في محافظة الغربية.

وقام وزير الموارد المائية بمتابعة المناسيب والتصرفات بشبكة الترع في محافظة الغربية.

وجاء ذلك بجانب الاطمئنان على استقرار الجسور، وقدرة هذه المجارى المائية على إمرار التصرفات المائية المطلوبة، وفي إطار متابعة الإستعدادات الحالية لفترة أقصى الإحتياجات المقبلة.

توجيهات وزير الموارد المائية بشأن تطهيرات الترع

وزير الموارد المائية يوجع تطهير ترع محافظة الغربية

وجه الدكتور سويلم خلال الزيارة بنهو تطهيرات جميع الترع بزمام محافظة الغربية خلال إسبوعين من تاريخه كحد أقصى، وخاصة ترعة الباجورية لتلبية احتياجات محافظة كفر الشيخ.

مع الإسراع بنهو تطهيرات ترعة القاصد خلال إسبوع من تاريخه مع التوجيه للتفتيش الفني والمالى والإدارى بالوزارة بمراجعة موقف عملية تطهير ترعة القاصد وتقديم تقرير شامل عنها.

كما وجه الدكتور سويلم بقيام التفتيش الفني بمراجعه قطاعات الترع للإطمئنان على قدرتها على إمرار التصرفات المائية المطلوبة وتكليف المعاهد البحثية المختصة بالمركز القومى لبحوث المياه برفعها إذا تطلب الأمر ، وكذا تكليف معهد بحوث صيانة القنوات المائية بدراسة مدي إمكانية إستخدام الطمي الناتج من عمليات الصيانة والتطهير في إصلاح جسور الترع المتعبة فى نفس المنطقة.

وأشار إلى قيام هيئة الصرف بإزالة التعديات بالردم (نواتج مباني ومخلفات) علي مصرف تلا وتشديد المراقبة وعمل محاضر مخالفات للمتعدين .

ووجه بتنظيم ورشه عمل لمديري عموم الرى ومهندسى الوزارة عن التطهير الجائر ورفع مخلفات التطهير بشكل فورى أو الإستفادة منه وزيادة الإعتماد على تنفيذ أعمال التطهيرات بالجهود الذاتية.

وأكد على ضرورة مواصلة التنسيق بين أجهزة الرى والصرف والميكانيكا لضمان توفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين ، وجاهزية محطات الرفع وحدات الطوارئ النقالى لضمان المناسيب الآمنة للترع والمصارف.