«الموارد المائية» تعمل على دعم وتطوير البرامج التدريبية للكوادر الفنية الشبابية

صرح الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة تعمل على دعم وتطوير البرامج التدريبية المقدمة للكوادر الفنية من شباب المهندسين والباحثين بالوزارة في كافة المجالات المتعلقة بالإدارة المثلى للموارد المائية.

وأشار وزير الموارد المائية إلى أن أحد طرق تنفيذ “المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه” والتى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضي COP27 تتضمن العمل على بناء القدرات من خلال البرامج التدريبية فى مجال المياه.

وأوضح أن مصر ستوفر مراكزها المختصة لهذا الغرض من خلال مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والذى سيكون بمثابة مركز إفريقي للتدريب فى مجال التغيرات المناخية ، مع العمل على تنمية القدرات المؤسسية للمركز وتحسين جودة التدريب به.

وجاء ذلك خلال تلقي الدكتور سويلم تقريراً من المهندس طارق السيد رئيس مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والري.

تفاصيل عن المركز الإقليمي للتدريب

وزير الموارد المائية والري

وفي سياق متصل صرح الدكتور سويلم أن مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى يُعد جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة.

وأضاف أن هذا المركز يمتلك إمكانيات تدريبية متميزة سواء بالمقر الرئيسى للمركز بمدينة السادس من إكتوبر أو فروعه بمدن “كفر الشيخ، الزقازيق، دمنهور، والفيوم بالإضافة إلى المنيا وإسنا”.

وأكمل: أنه يتم عقد حوالى 235 دورة تدريبية بمشاركة حوالى 5500 متدرب سنوياً، بالإضافة لحوالي 6 دورات تدريبية بمشاركة 150 من المتدربين العرب والأفارقة سنوياً .

ويشار أن المركز الإقليمي يقوم بتقديم المادة العلمية المقدمة خلال الدورات التدريبية العديد من المتخصصين من الوزارة والمركز القومى لبحوث المياه وأساتذة الجامعات المصرية.

وتشتمل الدورات التدريبية على موضوعات متنوعة في مجالات (فنية، مهارات شخصية، مالية وإدارية وقانونية، حاسب آلي، لغة، إعداد قيادات، بالإضافة إلى التحول الرقمي وإعداد الموظف الرقمي).

وتتضمن أيضًا زيارات للعديد من المشروعات والمنشآت المائية المنفذة أو الجارى تنفيذها ، مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى والمنشآت المائية ومشروعات معالجة المياه والحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ ، وذلك للتعرف على المشروعات التى تنفذها الوزارة فى هذا المجالات.

ويوفر مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى دورات تدريبية عن بعد من خلال المنصة التعليمية “مودل” التى توفر دورات بطريقة المحتوى الالكترونى وكذلك اللقاء الافتراضى بين المتدرب والمتدربين .

الجدير بالذكر أنه يجرى حاليا تنفيذ مشروع “برنامج تدريب المياه الإيطالى المصرى – المعرفة المائية” والذى يهدف لبناء قدرات ورفع كفاءة العاملين بقطاع المياه من خلال تطوير وتحسين ورفع كفاءة البنية التحتية لمقر مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى وملحقاته (القاعات – أجهزة الحاسب الآلى – معامل اللغة – أجهزة الترجمة الفورية – أنظمة الصوتيات – المساعدات التقنية للعملية التدريبية – أجهزة وشاشات العرض الفنى بالقاعات).

بالإضافة لإعداد وتطوير مناهج التدريب ومنهجيات التدريس والمهارات الإدارية للمدربين بما يتماشى مع المعايير الدولية ، وإعداد مناهج تدريبية تطبيقية فى مجال الإدارة الحديثة للموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية.

بجانب رفع كفاءة إستخدام المياه وتحسين نوعيتها ، وكيفية إستخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة فى الإستفادة من الموارد المائية ومجابهة الندرة والفقر المائى ، والعمل على تطوير منظومة قياس الأثر المرجو من البرامج التدريبية.