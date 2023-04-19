«الموارد المائية» تشكل غرفة طوارئ بقطاع شئون مياه النيل 

وجه الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بتشكيل غرفة طوارئ بقطاع شئون مياه النيل.

وأوضح وزير الموارد المائية أن تشكيل غرفة طوارئ شؤن مياه النيل، تستهدف المتابعة على مدار الساعة لأوضاع البعثة والتنسيق مع الوزارات المختلفة لتوفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم على أن يتم إعداد تقرير يومي لعرضة عليه.

ترأس الدكتور سويلم إجتماعاً اليوم بمقر قطاع شئون مياه النيل لبحث أوضاع بعثة الري المصري بالسودان في ظل التوترات التي شهدتها مناطق عدة بدولة السودان الشقيقة.

تناول اللقاء إستعراض تقرير عن موقف أعضاء البعثة ومدى توافر المؤن والإحتياجات الأساسية ، كما قام سيادته بالإتصال بالسادة أعضاء بعثة الرى المصرى للاطمئنان عليهم.

وتم التنبيه بضرورة الإلتزام التام بالتنسيق مع السفارة المصرية بالسودان وتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر والإبتعاد عن مناطق التوترات الى أن يتم إستقرار الأوضاع.

وتعرب وزارة الموارد المائية والرى عن خالص تمنياتها بإستقرار الأوضاع بدولة السودان الشقيقة وعودة الأمور الى وضعها الطبيعي في أقرب