«الموارد المائية» تستعرض خطوات استخدام الري الحديث بمزارع قصب السكر

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا لمتابعة الخطوات التنفيذية للتحول لاستخدام نظم الري الحديث في مزارع قصب السكر.



واستعرض وزير الموارد المائية خلال الاجتماع موقف تنفيذ منطقة تجريبية رائدة على ترعة بلوخر بمركز إدفو بمحافظة أسوان والتي تهدف لتطوير مساحة منزرعة بمحصول قصب السكر.



وصرح الدكتور سويلم بأنه وفي إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من مواردها المائية المحدودة ورفع كفاءة نظام الري الحقلي وتعظيم العائد من وحدة المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية والعائد المادي للمزارعين.



فقد قامت وزارة الموارد المائية والري بوضع استراتيجية وخطة تنفيذية للتحول من نظم الرى بالغمر إلى نظم الري بالتنقيط في مزارع قصب السكر بإعتبار أن قصب السكر يُعد من المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه.

وجاء ذلك بالتزامن مع التحول للرى الحديث في زمام 750 ألف فدان من البساتين (على مرحلتين الأولى 340 ألف فدان والثانية 410 آلاف فدان).

والاستمرار فى متابعة التحول للرى الحديث بالأراضي الرملية، وتطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين حال استخدامهم للري بالغمر في الأراضي الرملية.

الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري

وأضاف أنه تم التنسيق بين الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والرى و وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لحصر جميع مساحات قصب السكر بمختلف محافظات الجمهورية ، والتي بلغت حوالى 325 ألف فدان موزعة على المحافظات على النحو التالى (محافظة أسوان 88 ألف فدان – محافظة الأقصر 63 ألف فدان – محافظة قنا 118 ألف فدان – محافظة سوهاج 18 ألف فدان – محافظة المنيا 37 ألف فدان).

وتتضمن أعمال التطوير بالمنطقة التجريبية على تركيب نظم الرى الحديث بالتنقيط بدلاً من الرى بالغمر ، وتنفيذ أعمال تطوير المساقى الخاصة بالمنطقة التجريبية من خلال تحويلها إلى مواسير مضغوطة بنظام نقطة الرفع الواحدة مع استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة تمشياً مع سياسة الدولة نحو التوسع في استخدام الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة ، فضلاً عن إنشاء وتشكيل روابط مستخدمى المياه للمنتفعين على تلك المساقى للمشاركة في التخطيط والتصميم والتنفيذ تمهيداً لقيامهم باستلام وإدارة وتشغيل وصيانة تلك المساقى وشبكة الرى الحديث لاحقا.

كما يجرى إعداد حزمة من البرامج التدريبية في المجال المؤسسى والفنى والمالى لبناء قدرات تلك الروابط ، بهدف تحقيق استدامة التشغيل والصيانة لتلك المنظومة.

وتمكين روابط مستخدمى المياه من القيام بأداء مهامهم بكفاءة عالية ، على أن يعقب ذلك عقد ندوات توعوية وإجراء زيارات حقلية من المزارعين خارج المنطقة المستهدفة.

وتهدف زيارة المنطقة التجريبية للتعرف على مكونات ونتائج هذه التجربة وما تقدمه من مميزات وذلك في إطار العمل على نشر فكر التحول للرى الحديث في مزارع قصب السكر.