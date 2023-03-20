«الموارد المائية» تحضر مؤتمر المياه في نيويورك لحشد جهود المجتمع الدولي

صرح الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن المشاركة المصرية في “مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه” تأتى في إطار سعى مصر لحشد جهود المجتمع الدولي لدعم قضايا المياه.

أكد وزير الموارد المائية أن تحديات المياه العالمية التي تواجه المجتمع الدولي في الوقت الحالي تؤثر سلباً على العديد من الدول حول العالم، خاصة الدول النامية وعلى رأسها الدول الإفريقية مما يستدعي المزيد من التعاون في هذا المجال.

توجه “سويلم” اليوم الإثنين الموافق 20 مارس 2023 إلى “نيويورك” على رأس وفد مصري رفيع المستوى للمشاركة في فهذا المؤتمر المهم والمزمع عقده خلال الفترة من 22 وحتى 24 من مارس الجاري بالتزامن مع الاحتفال بيوم المياه العالمي.

وأضاف وزير الري أن “مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة” قد سبقه عقد العديد من الفعاليات الإقليمية والدولية على مسار الإعداد لهذا المؤتمر والتي سيتم رفع التوصيات الناتجة عنها لعرضها خلال المؤتمر.

وأشار إلى أن مصر كان لها دور بارز في هذه الفعاليات الدولية مثل أسابيع القاهرة للمياه ومؤتمر المناخ COP27، والتي سعت فيهم مصر وبنجاح لإبراز ملف “المياه والتغيرات المناخية”، والسعى لتعزيز التعاون بين مختلف دول العالم لمواجهة التحديات المائية.

ومن المقرر خلال فعاليات المؤتمر مناقشة خطة عمل مبادرة “التكيف في قطاع المياه”، والتي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27، كما أنه من المقرر قيام الدكتور سويلم بعقد العديد من اللقاءات الثنائية على هامش المؤتمر مع العديد من السادة الوزراء وكبار المسئولين بالعديد من دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالمياه.

جدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد أعلنت في عام 2018 أن الفترة بين عامي (2018 – 2028) هى “العقد الدولي للعمل .. الماء من أجل التنمية المستدامة”، والمعروف اختصاراً باسم “عقد العمل من أجل المياه”.

ومن المقرر خلال فعاليات “مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه” استعراض دول العالم للتقدم المحرز في تنفيذ أهداف “عقد العمل من أجل المياه” وتحديد العقبات التي تواجه تحقيق هذه الأهداف ووضع الطرق المبتكرة لدعم تنفيذها وتسريع التقدم في هذا المجال، ويتم تنظيم المؤتمر بقيادة مشتركة من دولتى هولندا وطاجيكستان “منسقى المسار الأممى لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه” .