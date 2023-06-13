«الموارد المائية» تتابع حالة المنظومة المائية وجاهزية شبكة الترع والمصارف

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمتابعة المنظومة المائية وجاهزية شبكة الترع والمصارف ومحطات الرفع بالمحافظات خلال فترة أقصى الإحتياجات الحالية.

وإستعرض الوزير خلال الإجتماع نتائج مرور اللجان التابعة للوزارة على الترع للإطمئنان على موقف أعمال التطهيرات.

كما إستعراض الاجتماع موقف عدد من الدراسات الخاصة بحماية جسور عدد من الترع والمصارف الرئيسية ، وأعمال تكريك عدد من الترع الرئيسية لضمان قدرتها على امرار التصرفات المائية المطلوبة ، كما تم إستعراض موقف الدراسة المتكاملة لمنظومة الرى بترعة السويس وغيرها من النقاط الساخنة.

توجيهات وزير الموارد المائية

الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري

وجه الدكتور سويلم بوضع قاعدة بيانات تشمل منظومة زمنية متكاملة لمواعيد تطهير الترع دورياً طبقا لحالة كل ترعة على حدى، بحيث تصبح هذه المنظومة أداة تستخدمها إدارات الرى لتحديد مواعيد تطهيرات الترع على مدار العام ، وذلك لتجنب تأخر أعمال التطهير عن موعدها الملائم وعدم التأثير سلباً على إمرار التصرفات المائية خاصة فى فترة أقصى الإحتياجات.

وأشار إلى إعداد قاعدة بيانات موحدة للمقاولين العاملين فى مشروعات تطهيرات الترع والمصارف ومشروعات تأهيل الترع تتضمن تقييم لأداء المقاولين وكفاءة الأعمال المنفذة من المقاولين على مستوى جميع الإدارات وسابقة أعمال المقاولين ومدى قدرتهم على تنفيذ أعمال التطهير أو التأهيل ، بحيث يتم الإعتماد على هذا التقييم عند طرح أى أعمال جديدة .