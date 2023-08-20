«الموارد المائية» تتابع التحول للري الحديث فى مزارع القصب بالصعيد

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا لمتابعة الخطوات التنفيذية للتحول لاستخدام نظم الري الحديث فى مزارع قصب السكر بالصعيد، وأيضًا استخدامه في زراعة المحاصيل بواحة سيوة .

واستعرض وزير الموارد المائية خلال الاجتماع إجراءات تطوير المساقي من خلال تحويلها لمواسير مضغوطة بنظام نقطة الرفع الواحدة مع إستخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة تماشيا مع سياسة الدولة نحو التوسع فى استخدام الطاقة المتجددة الصديقة البيئة .

وأوضح إجراءات التحول لنظم الري الحديث فى زراعة المحاصيل والنخيل وأشجار الزيتون بواحة سيوة وخاصة فى زمامات الآبار العميقة الـ 12 التى قامت الوزارة بحفرها فى إطار مشروع تطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة .

وصرح “سويلم” بأن الوزارة قامت بوضع إستراتيجية وخطة تنفيذية للتحول من نظم الري بالغمر إلى النظام الحديث (الرى بالتنقيط) في البساتين ومزارع قصب السكر بالصعيد.

وتابع :”جاء ذلك في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من مواردها المائية المحدودة ورفع كفاءة نظام الري الحقلي وتعظيم العائد من وحدة المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية والعائد المادي للمزارعين”.

وذلك طبقا لمعايير وجدول زمنى للتنفيذ بحيث تكون الأولوية لمزارع قصب السكر بالأراضى الجديدة ثم الأراضى القديمة وبساتين الفاكهة بالأراضى الجديدة ثم الأراضى القديمة ، بمساحة 325 ألف فدان منزرعة بقصب السكر و 750 ألف فدان من البساتين.

بالإضافة إلى الاستمرار فى متابعة التحول للرى الحديث بالأراضي الرملية ، وتطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين حال استخدامهم للرى بالغمر فى الأراضى الرملية .

وأضاف أن الوزارة حريصة على التعاون مع كافة الجهات ذات الصلة – وخاصة مصانع إنتاج السكر من قصب السكر – لتحفيز مزارعى قصب السكر بالصعيد للتحول لنظم الرى الحديث .

كما تقوم الوزارة بتنفيذ أعمال تطوير بمنطقة تجريبية على ترعة بلوخر بمحافظة أسوان تم خلالها إنشاء روابط مستخدمى المياه على مساقى الجرون والـ 23 بزمام ترعة بلوخر.

وتقوم بإجراء عدد من الندوات التدريبية على تشغيل وصيانة شبكات الرى الحديث لضمان استدامة أنظمة الرى الحديث بعد تنفيذها ، كما تم طرح أعمال تنفيذ محطات الرى بالطاقة الشمسية ومنظومة الفلاتر والتسميد والخطوط الرئيسية والفرعية وشبكات الرى الحديث.

وتم الانتهاء من جميع مراحل التقييم والإسناد وسيتم البدء فى التنفيذ يوم 21 أغسطس الحالى، كما يجرى عمل قياسات ما قبل تنفيذ أعمال التطوير والرى الحديث لقياس مؤشرات زيادة كفاءة استخدام مياه الرى ومدى الخفض فى تكاليف الأسمدة المستخدمة والزيادة فى جودة وإنتاجية محصول قصب السكر لكل فدان كنتيجة للتحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث .

وقد تم عقد الاجتماع بحضور كل من الدكتور عاطف نصار مستشار الوزير لتطوير الرى والرى الحديث، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى.