«الموارد الأساسية» و«الخدمات المالية» يهيمنان على 39% من تداولات البورصة

هيمنت أسهم قطاع الموارد الأساسية والخاصة بالخدمات المالية غير المصرفية على نحو 39% من قيمة تداولات البورصة المصرية المحققة على الأسهم بجلسة اليوم الأربعاء .

وجاء قطاع الموارد الأساسية في الصدارة بحصة سوقية 19.5% وبقيمة 395.7 مليون جنيه، تلاه القطاع المالي غير المصرفي بنسبة 19.2% وبقيمة 390.6 مليون جنيه .

وسجلت تداولات الأسهم نحو 2.05 مليار جنيه، وجرى التداول على نحو 196 ورقة مالية صعد من بينهم 82 وتراجع 38 آخرين وظل الباقية على استقرار سعري دون أية تغيرات .

وأنهت البورصة المصرية تعاملات الأربعاء على صعود جماعي، بقيم مرتفعة لتداولات الأسهم سجلت حوالي 2 مليار جنيه .

وصعد المؤشر الرئيسي «egx30» بنسبة 3.1% ووصل 16411 نقطة، والمؤشر السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.2% ووصل 2839 نقطة، كما أرتفع الأوسع نطاقًا «egx100» بنحو 1.9% ووصل 4279 نقطة، ونظيره متساوي الأوزان بنسبة 2.4% عند 2818 نقطة .

واتجهت تعاملات المصريين للشراء بقيمة 198.7 مليون جنيه، فيما اتجه العرب والأجانب للبيع بقيمة 9.1 و 189.5 مليون جنيه على التوالي .