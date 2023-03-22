«الموارد الأساسية» و«البنوك» يستحوذان على 35% من تداولات البورصة

هيمن كل من قطاعي الموارد الأساسية والبنوك على نحو 35% من تداولات البورصة المصرية المحققة على الأسهم بجلسة اليوم الأربعاء بقيمة 497 مليون جنيه من إجمالي بلغ 1.5 مليارًا .

وجاء قطاع الموارد الأساسية في الصدارة بحصة سوقية 18% وبقيمة 252.5 مليون جنيه، تلاهُ البنوك بنحو 17% وبقيمة 244.4 مليون جنيه

وسجلت تداولات الأسهم إجمالاً حوالي 1.4 مليار جنيه، وجرى التداول على نحو 196 ورقة مالية صعد من بينهم أداء 35 وتراجع 104 آخرين وظل الباقية على استقرار سعري دون أية تغيرات .

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها على هبوط جماعي، بضغط مبيعات أجنبية، وسجلت تداولات الأسهم نحو 1.5 مليار جنيه .

وسجل المؤشر الرئيسي «EGX30» بنحو 0.47% عند 15253 نقطة، والمؤشر السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70EWI» بنسبة 1.3% عند 2734 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقًا «EGX100» بنحو 1.3% أيضًا عند 4040 نقطة، ونظيرهُ «EGX50» بـنسبة 1.5% ووصل 2608 نقطة .

واتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء بقيمة 56.3 و 15.8 مليون جنيه، فيما اتجه المتعاملون الأجانب للبيع بقيمة 72.1 مليون جنيه .