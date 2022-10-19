«المواد النووية» : 6 مليارات دولار عوائد مشروع الرمال السوداء بالبرلس

قال الدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية، إن عوائد مشروعات الرمال السوداء بمشروع البرلس المرتفبة تصل إلى 6 مليارات دولار ، لاسيما أن الرمال السوداء تذخر بالعناصر الأرضية النادرة.

وأضاف رئيس الهيئة اليوم، أن تلك العناصر تمثل هذه العناصر عصب الصناعات التكنولوجية والإلكترونية المتقدمة، بالإضافة إلى مجالات الذكاء الاصطناعي.

وشدد رئيس هيئة المواد النووية على أن جميع الأعمال كانت بأيدي مصرية خالصة وشركات وطنية، منوها بأن المكون المحلى بلغ ما يزيد على 60% من إجمالى المشروع، معلقا: “نمتلك احتياطيات هائلة تصل إلى 5 مليارات طن من الرمال السوداء على ساحلى البحر الأحمر والمتوسط”.

وأضاف رئيس هيئة المواد النووية، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع الرمال السوداء، أن المشروع ظل حلما يراودنا عقودا طويلة، ولولا رؤية القيادة السياسية بعد توفيق الله نحو إدارة أفضل لثروات مصر التعدينية والتأكيد على ضرورة أن يكون النشاط التعديني أحد دعائم الاقتصاد المصري، لظلت دراسات الرمال حبيسة الأدراج.



وكانت هيئة المواد النووية قد وقعت بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية للرمال السوداء بشأن تعظيم أوجه الاستفادة من “العناصر الأرضية النادرة المتواجدة بخام المونازيت”، وإقامة الصناعات التكميلية والمتطورة القائمة على معالجة هذه المعادن.