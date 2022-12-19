المواد الغذائية : كتابة الأسعار على المنتجات تضبط السوق وتزيد المعروض

قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية، إن جميع المنتجين والمستوردين متمسكون بكتابة الأسعار على المنتجات؛ حتى تتم السيطرة على الأسعار وإعادة الانضباط للسوق مرة أخرى.

حازم المنوفي

وشدد رئيس شعبة المواد الغذائية، في تصريحات له، على ضرورة تنفيذ قرار وزير التموين بكتابة سعر السلع على المنتجات؛ للقضاء على احتكار بعض التجار للسلع، وخاصة الإستراتيجية التي تمس حياة المواطن المصري بشكل مباشر،

مشيرًا إلى أن كتابة السعر على المنتجات تنظم عمليات التداول وتسهم في متابعة توافر السلع بالأسواق ومعرفة النواقص لتوفيرها بصورة مستمرة.

وأكد أن عدم كتابة الأسعار على المنتجات يجعل المنتجين والمستوردين يسيرون في عكس الاتجاه ويقومون برفع الأسعار ويضعون التجار في مواجهة مباشرة مع المستهلك ويتم اتهامهم بأنهم المتسببون في زيادة الأسعار، وهو ما يؤثر بشكل كبير على سير عمليات التداول.

وأضاف المنوفي أنه لا يعلم لمصلحة مَن لا يتم تفعيل قرار وزير التموين الصادر في عام 2017، والخاص بكتابة سعر السلع على المنتجات،

والذي يسهم بشكل كبير ومباشر في منع التلاعب بالأسعار من قِبل أصحاب النفوس الضعيفة، والراغبين في تحقيق ربح سريع على حساب استقرار السوق ومصلحة الوطن والمواطن.