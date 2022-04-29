«المواد الغذائية» تعلن الأنواع الممنوعة من التداول من «إندومي» (مستند)

قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية والعطارة بغرفة الإسكندرية، إن الهيئة القومية لسلامة الغذاء أصدرت خطابًا موجهًا لجميع التجار بعدم بيع أو تداول عدد من أصناف “اندومي” في الأسواق.

حازم المنوفي: سلامة الغذاء تمنع بيع 3 منتجات من إندومي

وأوضح المنوفي، أنه طبقًا لخطاب الهيئة، فإن الأنواع الممنوعة من التداول حفظًا على سلامة المواطنين، هي جميع نكهات الشطة، وطعم فراخ متبله خاص 75 جراما، وأكواب خضار 65 جراما.

وكانت هيئة سلامة الغذاء، برئاسة الدكتور حسين منصور، كانت قد ققرت في وقت سابق بسحب عينات من منتجات اندومي للتحقيق في مدى مطابقتها لشروط سلامة الطعام والأغذية في مصر، ضمن حملات الهيئة في سياق دورها المخولة له للحفاظ على صحة المواطنين.

من جهته كان المنوفي قد صرح بداية شهر ابريل إن شركة اندومي جمعت المنتجات القديمة من محلات السوبر ماركت والتجزئة دون ابداء أي أسباب، وإدعت الشركة في بيان لاحق أن القرار كان لتغيير شكل عبوة المنتج.