«المواد الغذائية» تطالب شركات الأرز باستكمال سحب كمياتها ذات الأسعار المرتفعة من الأسواق

طالب حازم المنوفي رئيس شعبة البقالة والعطارة والمواد الغذائية بالغرفة التجارية في الإسكندرية شركات الأرز باستكمال سحب كميات الأرز القديمة والمطبوع عليها أسعار ما بين 17 و 20 جنيها والمطروحة لدي تجار التجزئة ومحلات السوبر ماركت.

وشدد على طرح الأرز بالسعر الجديد الذي أعلنته الحكومة وبدأ تطبيقه بحد أقصى 15 جنيها للأرز المعبأ أسوة بما فعلته الشركات مع سلاسل الهايبر ماركت والسلاسل التجارية الكبرى.

وأضاف المنوفي في بيان اليوم أن الشركات المنتجة للأرز بدأت بسحب الأرز القديم المطبوع عليه الأسعار القديمة وطرح الأرز بالأسعار الجديدة بحد أقصي 15 جنيها للكيلو من السلاسل التجارية اليوم .

وطالبهم المنوفي بسحب الكميات أيضا من محلات التجزئة الصغيرة والسوبر ماركت، موضحاً أن قرار الحكومة بدأ تطبيقه وبالتالي يجب توحيد الاسعار علي جميع محلات بيع المواد الغذائية علي مستوى الجمهورية وليس فقط في السلاسل والهايبرات التجارية الكبرى.