«المواد الغذائية»: تزامن شم النسيم مع شهر رمضان يخفض أسعار الرنجة والفسيخ

رصدت شعبة المواد الغذائية أسعار الرنجة والفسيخ بمناسبة عيد القيامة للإخوة المسيحيين، وأشارت الشعبة إلى أن الأسعار هذا العام جاءت منخفضة بسبب تزامن شهر رمضان مع عيد القيامة.

وقال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة البقالة التموينية والمواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، أن جميع الأصناف متوفرة في الأسواق بأسعار منخفضة، وأوضح المنوفي أن سعر كيلو الرنجة يتراوح بين 30 جنيها حتى 50 جنيها، فيما بلغ سعر كيلو الفسيخ الحجم الوسط 80 جنيها، وسعر الفسيخ الحجم الكبير 100 جنيه، وسجل سعر كيلو السردين المملح 40 جنيها، وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 55 جنيها والأحمر 60 جنيها.

من جانب آخر، طالبت الشعبة بزيادة هامش ربح التجار بعد أن قررت الشركات والمنتجين زيادة عدد الكرتونه مع تقليل حجم المنتج مما خفض بشكل غير مباشر هامش ربح التاجر.

وأوضح المنوفي، إن الشركات والمنتجين يتبعون نهجًا جديدًا مع التجار دون وجود من الرقابة، حيث قامت بعض الشركات زيادة عدد الكرتونة مع تقليل حجم المنتج وخفض هامش ربح التاجر.

وأضاف المنوفي، أنه على سبيل المثال وليس الحصر، إن احدى شركات السناكس زودت عدد الكرتونة وقللت حجم العبوة وقللت أيضًا هامش ربح التاجر، حيث كانت الكرتونة بها 15 عبوة بسعر 25 جنيها، وكان هامش ربح التاجر 5 جنيهات، لكن الآن قامت الشركة بزيادة الكرتونة وتقليل حجم العبوة لتصبح 20 عبوة بسعر 35 جنيها ويظل هامش ربح التاجر 5 جنيهات، أي أن نسبة هامش ربح التاجر مقارنة بحجم وكمية المنتج انخفضت.

وأشار عضو الشعبة أن شركات المياه الغازية قامت هي الأخرى بزيادة السعر وكميات المنتجات، وهو ما قلل من هامش ربح التاجر حتى وصل إلى %4 فقط.

وطالب المنوفي بتسجل أي منتج بوزارة التجارة والصناعة بوزن المنتج وعدد محتوى الكرتونة، وإلزام المنتجين بالرجوع للوزارة عند التغيير واخذ موافقة الوزارة وأيضًا عند زيادة السعر موافقة الغرفة التجارية على هامش ربح التاجر.