المواد الغذائية تجيب على استفسارات التجار الخميس المقبل

المال ــ خاص تعقد شعبة المواد الغذائية اجتماعا مهما الخميس المقبل، بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة؛ لمناقشة قرارى وزارة التموين الخاص بإلزام التجار بتدوين السعر على منتجات المواد الغذائية، والآخر المتعلق بإلزام بقالى التموين بتطبيق منظومة سداد مبلغ تأمينى لمشترياتهم أو…

المال ــ خاص

تعقد شعبة المواد الغذائية اجتماعا مهما الخميس المقبل، بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة؛ لمناقشة قرارى وزارة التموين الخاص بإلزام التجار بتدوين السعر على منتجات المواد الغذائية، والآخر المتعلق بإلزام بقالى التموين بتطبيق منظومة سداد مبلغ تأمينى لمشترياتهم أو شراء بضائع نقدا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وإلا سيتم وقف الصرف الآلى للبقالين من حصصهم من السلع، وهما القراران المقرر تطبيقهما مطلع يناير المقبل.

قال أحمد يحيى، رئيس الشعبة لـ«المال»، إن الاجتماع الذى تنظمه الشعبة نهاية الأسبوع الجارى تكمن أهميته فى استمرار تلقى استفسارات التجار والرد عليها، خاصة فيما يتعلق بقرار تدوين أسعار السلع على المنتجات الغذائية.

وأضاف: أرجو أن تبدأ وزارة التموين فى تطبيق القرار بالنصح والإرشاد للتجار قبل البحث عن تطبيق المخالفات أو العقوبات التى تنص عليها القوانين المنظمة للتجارة، تنفيذا للغرض من القانون وهو ضبط السوق وإعلام المستهلك بأسعار السلع.

وأشار إلى أن الاجتماع الذى سيعقد سيحضره ممثلا عن وزارة التموين والتجارة الداخلية للرد على استفسارات التجار وتلقى تساؤلاتهم، خاصة حول بعض الحالات التى ينص عليها قرار وزير التموين بشأن ضرورة احتفاظ التجار بفواتير بضائعهم، وهناك بعض البضاعة بحوزة التجار لا توجد بها فواتير، خاصة تلك التى استلموها قبل تطبيق القرارات لذا سيتم البحث عن مقترحات لتلك الحالات.

وأوضح أنه ليس من الطبيعى أن يتحمل التاجر وحده عبء بضائع غير مصحوبة بفواتير ولذا سيتم بحث هذا مع ممثلى الوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة أصدرت قرارا فى يوليو 2017 رقم 217 لسنة 2017 يقضى بإلزام كافة الجهات المصنعة والمستوردين والموزعة والتجار بالإعلان عن سعر البيع للسلع الغذائية للمستهلك، ثم تبعته بقرار آخر فى ديسمبر الجارى حمل رقم “330”، استثنى الشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية من تدوين سعر البيع للمستهلك وألزمهم بإصدار فواتير بيعية ضريبية، متضمنة البيانات التى توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها، طبقاً للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية.

وقال دكتور على المصيلحى وزير التموين، إنه سيكون على البائع وضع سعر بيع السلعة للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة، كما يحظر على كافة نقاط عرض البيع للمستهلك بأزيد من السعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية، مضيفا أنه على التجار وموزعى السلع الاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها، سواء تاجر أو موزع آخر أو من المستورد أو المصنع مباشرة أو أى مصدر آخر.

ويقضى القرار الأخير للوزير، بحظر تداول السلع والمواد مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات التى تثبت مصدرها، كما يحظر عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار، ويلتزم المورد بأن يقدم إلى الموزع أو التاجر أو المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج وكميته ونوعيته، ويعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات الواردة بالقوانين المنظمة لشؤون التموين والتجارة الداخلية.

وأشار رئيس شعبة المواد الغذائية أحمد يحيى إلى أن القرار الذى سيطبق بشأن إلزام بقالى التموين بسداد مبلغ تأمينى لبضائعهم أو شراء حصصهم من مخصصات السلع التموينية نقدا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية بدأ بالفعل عدد من بقالى التموين فى محافظة القاهرة بتطبيقه عبر السداد، وسيستكمل الاجتماع استفساراتهم بشأن تلك المنظومة فيما يتعلق بآليات تطبيقها.

كان وزير التموين قد أشار إلى أن محافظات بنى سويف والقاهرة وكفر الشيخ سجلت الأقل سدادا للمبالغ التأمينية لمنظومة السلع التموينية المزمع تطبيقها يناير المقبل، ويلزم قرار التموين البقالين بتسديد %25 من قيمة السلع التى يحصلون عليها، ومن لم يسدد تلك النسبة سيتوجب عليه دفع كامل قيمة السلع التى يحصل عليها نقدا للشراء من الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وكان الوزير قد شدد على أنه لن يسمح بحدوث أزمة فى عملية توزيع السلع التموينية بتلك المحافظات، قائلا: “البقالون الذين لم يتقدموا بعد لسداد المبلغ، فالمنظومة الجديدة ستطبق الشهر المقبل، وستقوم الوزارة بتوزيع السلع التموينية بمنافذ أو وعربات متنقلة، كما قد يتم نقل توزيع بعض المحافظات على أخرى كنقل توزيع بنى سويف للفيوم”.