«المواد الغذائية» بالإسكندرية ترصد أسعار السلع بعد الارتفاعات الأخيرة .. تعرف عليها

رصدت شعبة المواد الغذائية والبقالة ، بغرفة الإسكندرية التجارية، أسعار السلع الغذائية بعد الزيادات الأخيرة التي شهدتها جميع الأسعار.

قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، إن الشعبة تقوم باستمرار برصد حالة الأسواق وما تشهده أسعار السلع الغذائية من تغيرات.

وأضاف المنوفي، أن أسعار السلع الغذائية شهدت حالة من الاستقرار منذ أسبوع على مستويات الارتفاعات التي شهدتها في وقت سابق.

وأوضح المنوفي، أن أسعار السكر تتراوح من 16- 20 جنيها للكيلو، ونفس الأمر بالنسبة للدقيق فهو يتراوح من 16 – 20 جنيها للكيلو، وبالنسبة للأرز المعبأ يتراوح من 14 – 18 جنيها للكيلو ، أما الزيت فيتراوح سعر الكيلو من 40 – 45 جنيها.

وفيما بتعلق بأسعار “الجبن” فيتراوح سعر الكيلو من 80 – 100 جنيه، أما أسعار “المكرونة” فيتراوح سعر العبوة وزن 400 جرام من 8 – 10 جنيهات، وبالنسبة لأسعار “البيض” يبلغ سعر الطبق الـ30 بيضة من 80 – 90 جنيها.

وكشف المنوفي عن أسعار بعض أسعار الغذائية الأخرى، فمثلا سعر عبوة “البرجر” الـ10 قطع من 23- 60 جنيها، حسب العلامة التجارية واسم الشركة، وبالنسبة لأسعار الألبان يتراوح سعر الكيلو “لبن جاموسي” من 16 – 20 جنيها، ويتراوح سعر اللبن البقري من 10- 14 جنيها للكيلو، والجبنة المعلبة الربع كيلو 12 – 15 جنيها، واللانشون العادي يتراوح من 40 – 60 جنيها، واللانشون الممتاز من 80 – 120 جنيها.

وبالنسبة “للمياه الغازية” يتراوح سعر اللتر من 7 – 12 جنيها، والجبن الأبيض سعر الكيلو من 70- 82 جنيها، و”الجبن التركي” يتراوح من 120- 160 جنيها للكيلو.

وشدد المنوفي علي ضرورة كتابة الأسعار على عبوات المنتجات الغذائية بشكل واضح حتى لا يتم التلاعب من قبل بعض التجار في الأسعار، وحتى يعود الاستقرار للأسواق مرة أخرى، ويشعر المواطن بالجهود المبذولة من كافة الأطراف لتوفير السلع له بالسعر المناسب دون إرهاق لميزانية الأسرة المصرية.